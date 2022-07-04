Seren Serengil: Vasiyet videoları çektim!

Merhum sanatçı Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yatmıştı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sağlık sorunları sebebiyle geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunmuş, zor zamanları da geride bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde sahne alan 51 yaşındaki Seren Serengil, kötü geçen günlerinden bahsetti. Hatta ünlü isim, "Vasiyet videoları çektim!" dedi.
Merhum sanatçı Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yatmıştı.
Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43 kiloya kadar düşerek adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla toparlandı.
Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, genç kalmak için elinden geleni yapıyor.
Serengil, son olarak genç kalmak için yeni doğan bebeklerin sünnet derilerini yüzüne enjekte ettirmesiyle gündem olmuştu.
Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Serengil yeni şarkısını çıkardı.
51 yaşındaki ünlü isim, en büyük hatasını yaptığı evlilikleri olduğunu söyledi. Serengil, "Pişman değilim ama evliliklerim olmasaydı iyi olurdu. Kimse için kötü bir şey söyleyemem; onlar benim için, ben de onlar için doğru insan değildim. O yüzden olmadı" ifadelerini kullandı.
Yaptığı dört evliliği de hüsranla biten Seren Serengil, baba sevgisinin yerini kendisini sevdiğini söyleyen insanlarla doldurmaya çalıştığını anlattı.
Ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, şöyle konuştu: "Ne annemi düşündüm ne başka şeyi. Tohma'yı arkamdan üzüleceği için düşündüm ama onun bir ailesi var, alışacaktı. Ama gözüm köpeklerim için arkada kalacaktı. Noy Noy ben olmayınca elbise dolabına saklanıyor, yemiyor, içmiyor. Ölürdü herhalde.
Arkadaşlarıma vasiyet videoları çektim. Ölüme gidecek kadar hayatımı tehlikeye atmaya değer miydi? Çok düşündüm. Şimdi umurumda değil, bak pizzaları yiyorum. Çünkü hayat o kadar kısa ki"
"Yemek yiyor, yarım saat sonra fenalaşmaya başlıyorum. Eskiden kendimi yere atıyor, kusuyordum" diyen Seren Serengil Seren Serengil, şuan vücuduyla barıştığını söyledi.