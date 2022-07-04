Seren Serengil: Vasiyet videoları çektim!

51 yaşındaki ünlü isim, en büyük hatasını yaptığı evlilikleri olduğunu söyledi. Serengil, "Pişman değilim ama evliliklerim olmasaydı iyi olurdu. Kimse için kötü bir şey söyleyemem; onlar benim için, ben de onlar için doğru insan değildim. O yüzden olmadı" ifadelerini kullandı.