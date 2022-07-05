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İkinci kez anne olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Atv'nin en çok izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu ve aynı zamanda oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin'i 2020'de, geçtiğimiz Mayıs ayında ise Leyla'yı kucağına almıştı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşımda bulundu.