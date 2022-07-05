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Haberler Magazin İkinci kez anne olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

İkinci kez anne olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Atv'nin en çok izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu ve aynı zamanda oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin'i 2020'de, geçtiğimiz Mayıs ayında ise Leyla'yı kucağına almıştı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşımda bulundu.

05.07.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022, 12:35

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz Mayıs ayında ikinci bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

Oyunculuğa ara vererek bütün vaktini kızlarına ve eşine ayıran Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından da pek paylaşım yapmıyor.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

Hesabından nadir de olsa paylaşımlar yapan Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını yayınladı.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatil sezonunu açarak kayalıkların üzerinde oturduğu bir fotoğrafını paylaştı.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

Sinem Kobal'ın emoji koyarak paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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