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Haberler Magazin Melisa Döngel estetiği abarttı!

Melisa Döngel estetiği abarttı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak yaptırdığı estetik ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Döngel'in dudak estetiğine takipçileri "O nasıl dudak?" demeden geçemedi.

05.07.2022, 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022, 17:20

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, paylaştığı cesur pozlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Melisa Döngel estetiği abarttı!

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel; yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Melisa Döngel estetiği abarttı!

Birçok projede yer alan ve bu projelerde başarılı bir performans sergileyen oyuncu, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Melisa Döngel estetiği abarttı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, özellikle imaj değişiklikleriyle konuşuluyor.

Melisa Döngel estetiği abarttı!

İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel dudak estetiği yaptırdı.

Melisa Döngel estetiği abarttı!

Döngel'in yayınladığı son pozunu gören takippçileri ise, "O nasıl dudak" demeden geçemedi.

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