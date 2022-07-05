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Melisa Döngel estetiği abarttı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak yaptırdığı estetik ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Döngel'in dudak estetiğine takipçileri "O nasıl dudak?" demeden geçemedi.