Melisa Döngel estetiği abarttı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, paylaştığı cesur pozlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak yaptırdığı estetik ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Döngel'in dudak estetiğine takipçileri "O nasıl dudak?" demeden geçemedi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, paylaştığı cesur pozlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel; yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Birçok projede yer alan ve bu projelerde başarılı bir performans sergileyen oyuncu, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, özellikle imaj değişiklikleriyle konuşuluyor.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel dudak estetiği yaptırdı.
Döngel'in yayınladığı son pozunu gören takippçileri ise, "O nasıl dudak" demeden geçemedi.