Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan sürpriz karar

Başrılı oyuncu Hilal Altınbilek, yaklaşık 1 yıldır Metin Hara ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkisi tam gaz ederken, ikili cephesinde sürpriz bir gelime yaşandı.
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Hilal Altınbilek, özel hayatı ile de konuşulan isimlerden. Metin Hara ilişkisine dolu dizgin devam eden Altınbilek sosyal medya paylaşımları ile de konuşuluyor. Hara ve Altınbilek çiftinden sevenlenrini mutlu edecek haber geldi Ünlü çift iddiaya göre evlilik kara aldı.
Başrılı oyuncu Hilal Altınbilek, yaklaşık 1 yıldır Metin Hara ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkisi tam gaz ederken, ikili cephesinde sürpriz bir gelime yaşandı.
Mutlu bir birliktelik sürdüren çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Metin Hara önceki gün Hilal Altınbilek ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hara ve Altınbilek'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
31 yaşındaki Hilal Altınbilek ile 40 yaşındaki Metin Hara'nın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Metin Hara, ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olmuştu.
Hilal Altınbilek, final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, estetik haberleriyle de sık sık gündeme geliyor.
Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor." demişti.