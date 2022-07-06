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Hilal Altınbilek ve Metin Hara'dan sürpriz karar

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Hilal Altınbilek, özel hayatı ile de konuşulan isimlerden. Metin Hara ilişkisine dolu dizgin devam eden Altınbilek sosyal medya paylaşımları ile de konuşuluyor. Hara ve Altınbilek çiftinden sevenlenrini mutlu edecek haber geldi Ünlü çift iddiaya göre evlilik kara aldı.