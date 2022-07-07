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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın koluna taktığı saat dikkat çekti. O saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.

07.07.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 16:05

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

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