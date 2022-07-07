Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitargil arasında anlaşma sağlandı.
Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile bir süre önce boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bir çocukları olan çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.
Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitargil arasında anlaşma sağlandı.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü.
Taraflar duruşmaya katıldı.
Bitargil çocuğu için 2 bin lira nafaka ödeyecek. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı
Batu, "Biz altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı.
Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük.