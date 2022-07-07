Haberler Magazin Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile bir süre önce boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bir çocukları olan çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.