  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile bir süre önce boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bir çocukları olan çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

07.07.2022, 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 10:25

Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitargil arasında anlaşma sağlandı.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Taraflar duruşmaya katıldı.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Bitargil çocuğu için 2 bin lira nafaka ödeyecek. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Batu, "Biz altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

Basında yazılanlar Macit'i çok rencide etti" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA