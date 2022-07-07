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Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

'Aşk 101' dizisiyle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı ile eşi Lara Tümer'den sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz Nisan ayından nikah masasına oturan Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, kızları Pera'ya kavuştu.

07.07.2022, 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 13:28

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İki yıldır aşk yaşayan Paşalı ve sevgilisi Tümer, bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmiş ve konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

Çıkan haberlerden günler sonra Tümer, paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurmuştu. Lara Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çift, geçtiğimiz nisan ayında nikâh masasına oturmuştu. Aileleri ve yakın arkadaşları, ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

Nikahta çekilen fotoğraflardan bazılarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Lara Tümer, Selahattin Paşalı ile verdiği pozlardan birini "Love (aşk)" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

ANNE-BABA OLDULAR

Tüm bu yaşananların ardından Paşalı çiftinden güzel haber geldi. Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya geldi. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düştü.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

Lara Tümer Paşalı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Hayırlı olsun", "Sağlıkla büyüsün' gibi yorumlar yağdı.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Öte yandan Selahattin Paşalı'yı yeni dizisi 'Pere Palas'ta Gece Yarısı'nın gala gecesinde yalnız bırakmayan Lara Tümer, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

Sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Tümer, paylaşımına; "Seninle çok gurur duyuyorum aşkım Sıkı çalışman, disiplinin ve bu harika işe duyduğun saygıyla gurur duyuyorum. Bana her gün ilham veriyorsun ve sana tapıyorum" notunu düşmüştü.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer bebeklerine kavuştu

Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da meslektaşı Selahattin Paşalı ve sevgilisinin romantik pozuna; Tümer'in karnını tutarak dahil olmuştu.

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