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Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'ye kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Songül Karlı'nın açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararını verdi. İnandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıklar beraat edildi.