Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'ye kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Songül Karlı'nın açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararını verdi. İnandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıklar beraat edildi.
Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
CEZA TALEBİNDE BULUNDULAR
Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti.
Sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Ataç hakkında ise inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.
İstanbul Ağır Ceza'da görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Karlı'nin eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Diğer sanıklar Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın aynı gerekçeyle beraatine karar verildi.