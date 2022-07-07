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Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'ye kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Songül Karlı'nın açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararını verdi. İnandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıklar beraat edildi.

07.07.2022, 17:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 17:19

Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

CEZA TALEBİNDE BULUNDULAR

Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Ataç hakkında ise inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

İstanbul Ağır Ceza'da görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Karlı'nin eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Songül Karlı ve eski eşi arasındaki davada gelişme!

Diğer sanıklar Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın aynı gerekçeyle beraatine karar verildi.

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