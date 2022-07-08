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Haberler Magazin İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay'ı kızı ile tanıştırdı

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay'ı kızı ile tanıştırdı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı İzzet Antebi ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum'da el ele objektiflere takıldı. Birlikteliklerini böylelikle ilan eden çift, önceki akşam da Yeniköy'de yemek yedi. İkilinin yanında Antebi'nin Didem Sarı ile evliliğinden olan kızı Mila da vardı.

08.07.2022, 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 14:38

Çocuklarının annesi Didem Sarı'dan Ekim 2021'de boşanan iş insanı İzzet Antebi'nin oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı.

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay’ı kızı ile tanıştırdı

Geçen hafta baş başa Bodrum'a giden sevgililer İstanbul'a döndü. Önceki akşam Yeniköy'de bir restorandaydılar.

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay’ı kızı ile tanıştırdı

Posta'nın haberine göre; İzzet Antebi kızı Mila'yı, yeni aşkıyla tanıştırdı.

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay’ı kızı ile tanıştırdı

Birlikte yemek yediler. Ama lokantadan ayrı ayrı çıktılar.

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay’ı kızı ile tanıştırdı

İzzet Antebi'nin, Didem Sarı'dan Moris adında bir de oğlu var.

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