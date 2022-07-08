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İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay'ı kızı ile tanıştırdı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı İzzet Antebi ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum'da el ele objektiflere takıldı. Birlikteliklerini böylelikle ilan eden çift, önceki akşam da Yeniköy'de yemek yedi. İkilinin yanında Antebi'nin Didem Sarı ile evliliğinden olan kızı Mila da vardı.