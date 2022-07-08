Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Daha önce bir balıkçıda keşfedildiğini anlatan Yalova, bugüne kadar ses getiren bir çok projede yer aldı.
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Siyah elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncunun pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Daha önce bir balıkçıda keşfedildiğini anlatan Yalova, bugüne kadar ses getiren bir çok projede yer aldı.
Melike İpek Yalova, gözleri, kirpikleri ve buğulu bakışları ile Türkan Şoray'a benzerliğiyle sıkça konuşuluyor.
Güzel oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni karelerini yayınladı.
Ünlü oyuncunun iddialı pozları ise sosyal medyayı salladı.
Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile haberlere konu olan Yalova, son paylaştığı pozlarlıyla bunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle poz veren Yalova'ya yorum ve beğeni yağdı.