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Haberler Magazin Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Siyah elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncunun pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

08.07.2022, 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 10:06

Daha önce bir balıkçıda keşfedildiğini anlatan Yalova, bugüne kadar ses getiren bir çok projede yer aldı.

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Melike İpek Yalova, gözleri, kirpikleri ve buğulu bakışları ile Türkan Şoray'a benzerliğiyle sıkça konuşuluyor.

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Güzel oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni karelerini yayınladı.

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncunun iddialı pozları ise sosyal medyayı salladı.

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile haberlere konu olan Yalova, son paylaştığı pozlarlıyla bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Melike İpek Yalova siyah elbisesiyle göz kamaştırdı

Kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle poz veren Yalova'ya yorum ve beğeni yağdı.

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