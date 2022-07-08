Şantaja uğrayan Okan Karacan soluğu savcılıkta almıştı! Hakimlik kararını verdi

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı yine derde girdi. Kimliği belirsiz bir şahıs, Okan Karacan'a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu.
Ekranlardan uzakta kalan 45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntülerini medyaya servis etmekle tehdit edilmiş ve soluğu savcılıkta almıştı. Karacan, ardından kendi hakkında çıkan haberlerin 'aile birliğini ve kamuoyunu olumsuz yönde etkilemesi' açısından kaldırılması talebinde bulunmuştu. Hakimlik, talebe karşılık kararını verdi.
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı yine derde girdi. Kimliği belirsiz bir şahıs, Okan Karacan'a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu.
Ünlü sunucu daha öncede İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı.
Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı. Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu.
Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu
Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan Karacan savcılığa koştu. Şüpheli kişi yüzünden huzurunun kaçtığını ileri süren Karacan, şantajcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Okan Karacan söz konusu haberlerin magazin gündemine düşmesiyle birlikte bu kez farklı bir hamle gerçekleştirdi. İstanbul Adliyesine gelen ünlü sunucu hakkında çıkan 'cinsel taciz soruşturması' içerikli haberlerin kaldırılması talebiyle hakimliğe başvuruda bulundu.
Karacan hakimliğe sunduğu dilekçede söz konusu haberlerin toplumda ön yargıya neden olduğunu ve mağduriyet yaşadığını söyledi. Ünlü sunucu dilekçesinin devamında evli ve çocuklarının olduğunu haberlerin aile hayatını olumsuz yönde etkilediğini bu nedenle telafisi güç ve imkansız zararlarla karşılaşmasına sebebiyet vereceğini belirtti.
Bu nedenlerle haberlerin hiçbir kamu yararı taşımadığını söyleyen Karacan söz konusu içeriklerin erişime engellenmesini talep etti.
Ayrıca özel görüntüleri elinde bulunduğu iddiasıyla hakkında çıkan haberlerinde erişime engellenmesi talebinde bulunan Okan Karacan'ın itirazı nöbetçi hakimlik tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan inceleme sonunda ünlü sunucunun talebi reddedildi.