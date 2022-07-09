Evlilik sonrası Müge Anlı’dan ilk hamle!

Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklaması ile magazin gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. 20 Haziran Pazartesi sabahı kendi adını taşıyan programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu.
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu başarılı gazeteci Müge Anlı, evleneceğini açıklayıp bir süre sonra da Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Müge Anlı'dan evlilik sonrası ilk hamle geldi.
İlk olarak yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü sunucu, nikahtan iki hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.
MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURDU
48 yaşındaki Müge Anlı, evleneceğini şu sözlerle duyurmuştu: Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz.
Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım."
"O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz."
"Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" şeklinde konuşmuştu. Haberin ardından Müge Anlı'nın programdaki yol arkadaşları Prof.Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özcan, ünlü sunucuyu tebrik etmişlerdi.