Mahsun Kırmızıgül eski eşi Ece Binay’a servet ödemiş!

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesinde bahsettikleri; Boşanmanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edilse de, Kırmızıgül ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı. Ancak çifte yakın bir kaynaktan, anlaşmalı boşanma davası açan Ece Binay'ın aldıklarını duyunca, ortada kesin bir aldatma durumu var diye düşündüm!