Mahsun Kırmızıgül eski eşi Ece Binay’a servet ödemiş!

Mahsun Kırmızgül'ün martta genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düşmüş; ayına da 6 yıllık avukat eşi Ece Binay ile tek celsede boşanmışlardı.
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 6 yıl önce avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD'de nikah masasına oturmuştu. Lavin adında bir kızları olan çift, Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düştükten sonra ise evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. İkili 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken, Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşine ödediği servet ortaya çıktı.
Mahsun Kırmızgül'ün martta genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düşmüş; ayına da 6 yıllık avukat eşi Ece Binay ile tek celsede boşanmışlardı.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesinde bahsettikleri; Boşanmanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edilse de, Kırmızıgül ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı. Ancak çifte yakın bir kaynaktan, anlaşmalı boşanma davası açan Ece Binay'ın aldıklarını duyunca, ortada kesin bir aldatma durumu var diye düşündüm!
Şimdi aşağıda sıralayacağım boşanma tazminatını okuyunca eminim siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Kırmızıgül, Binay'a tam 3 milyon dolar (Güncel kurla yaklaşık 52 milyon lira) tazminat vermiş.
Ayrıca oturdukları villayı ve altındaki lüks cipi de eşine bırakmış. Daha bitmedi! Her ay 80 bin lira da nafaka verecekmiş.
Bunlar yetmezmiş gibi verdiği lüks cipin 5 yıl boyunca benzin parasını da ödeyecekmiş. Her şey bir tarafa boşanma tazminatı olarak benzin parası alanı da ilk kez duyuyorum.
Mahsun Kırmızgül'ün bu kadar ağır şartları kabul ettiğine göre, eşine karşı çok büyük bir suç işlediği kesin!