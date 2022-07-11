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Haberler Magazin Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum'u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum'u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Amerikalı oyuncu ve model Lindsay Lohan, geçtiğimiz haftalarda evlendiğini açıkladığı Bader Shammas ile balayı için geldiği Bodrum Yalıkavak'taki otelin sahilinde görüntülendi. Güzel oyuncu soyal medya hesabından sık sık Bodrum'dan fotoğraflarını paylaştı.

İHA

11.07.2022, 19:39

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum'da balayı yapıyor. Bodrum'a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını sık sık paylaşıyor.

Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum’u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Bodrum, gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum'un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan tatil için ilçeye geldi.

Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum’u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum'da balayına geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum’u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, 'Komik Tuzak' ve 'Kötü Kızlar' adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu. Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum'da balayının tadını çıkarıyor.

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