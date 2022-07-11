Haberler Magazin Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum'u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Dünyaca ünlü isim balayı için Bodrum'u seçti! Paylaşmaya doyamıyor

Amerikalı oyuncu ve model Lindsay Lohan, geçtiğimiz haftalarda evlendiğini açıkladığı Bader Shammas ile balayı için geldiği Bodrum Yalıkavak'taki otelin sahilinde görüntülendi. Güzel oyuncu soyal medya hesabından sık sık Bodrum'dan fotoğraflarını paylaştı.