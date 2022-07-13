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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun yıllar verdiği aradan sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve şarkıcı nişanlısı Levent Dörter de ünlü ismi dinlemeye gelenler arasındaydı. Tatlıses, sahnede dikkat çeken itiraflarda bulundu.

13.07.2022, 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 17:09

Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı.

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

BABALIK İTİRAFI!

Posta'nın haberine göre; Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz.

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum.

İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diyerek vasiyette bulundu.

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