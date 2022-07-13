İbrahim Tatlıses: Birbirinize sahip çıkın!

Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun yıllar verdiği aradan sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve şarkıcı nişanlısı Levent Dörter de ünlü ismi dinlemeye gelenler arasındaydı. Tatlıses, sahnede dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı.
Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.
BABALIK İTİRAFI!
Posta'nın haberine göre; Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz.
Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.
Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum.
Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diyerek vasiyette bulundu.