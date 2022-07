Melis Sezen’in tatil pozları dikkat çekti

"Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin'e, ışık saçan Derin'e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can. Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"