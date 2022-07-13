Melis Sezen’in tatil pozları dikkat çekti

Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı. Bali Adası'na giden Sezen, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.
Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Melis Sezen, yeni tatil pozlarıyla tüm dikkatleri yine üzerine çekti. Güzel oyuncunun takipçileri o paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı. Bali Adası'na giden Sezen, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.
"NEHRİN KIZIYIM BEN"
Önceki aylarda ışıltılı transparan bir elbise ile objektif karşısına geçen 25 yaşındaki oyuncu, pozlarını "İlahi!" notuyla yayınlamıştı. Sezen, aynı elbiseyle verdiği bir diğer poza ise "Nehrin kızıyım ben!" ifadelerini not düşmüştü. Ünlü isim, paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
DOĞAL GÜZEL MELİS
Melis Sezen, sonrasında ise makyajsız bir fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı. Doğal halini paylaşan 25 yaşındaki güzel oyuncuya kısa sürede binlerce etkileşim gelmişti.
"NİHAYET MUTLU OLDUĞUNU GÖRMEK TARİFSİZ"
Rol aldığı dizide Güçlü Ailesi'nin, Volkan'a olan aşkı saplantıya dönüşen kızı Derin'e hayat veren Sezen, finalin ardından sette çektiği kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim paylaşımında hayat verdiği karaktere şu sözlerle veda etmişti:
"Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin'e, ışık saçan Derin'e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can. Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"
TATİL POZLARINI PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Melis Sezen, tüm bunların ardından 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bikinili pozlarını yayınladı.
Sezen'in renkli bikinisinin üstüne geçirdiği gömlekle objektif karşısına geçtiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.
Takipçileri, oyuncuya "Fiziğinin sırrını söylesene", "Mükemmelsin" ve "Bu güzellik halis mi?" gibi yüzlerce yorum yaptı.