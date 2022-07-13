Eski halinden eser kalmayan ve 99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu.
Bir dönem aldığı kilolarca oldukça konuşulan ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz ay kariyerine geri dönmek için hazırlandığını söylemişti. Eski görüntüsüne kavuşmak isteyen Tanyeli, şimdi ise mide ameliyatı olduğunu duyurdu.
Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmek için harekete geçti.
Aldığı kilolarla görenlerin tanımakta zorluk çektiği ünlü oryantal Tanyeli mide ameliyatı oldu.
Tanyeli, ameliyatının başarılı geçtiğini sosyal medyada eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını paylaşarak duyurdu:
"Bursa'dan sevgiler. Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten.
Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için."