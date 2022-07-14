  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Demet Özdemir'den sevenlerini üzen haber!

Demet Özdemir'den sevenlerini üzen haber!

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzen haberi verdi. Koronavirüse yakalanan güzel oyuncu, son sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

14.07.2022, 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 12:18

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından artışlar yaşanmaya başladı. 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken ünlü oyuncu Demet Özdemir'den de kötü haber geldi.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

İki hafta önce şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

'AĞRILI VE AĞIR ATLATIYORUM'

Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum.

Demet Özdemir’den sevenlerini üzen haber!

Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA