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Demet Özdemir'den sevenlerini üzen haber!

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzen haberi verdi. Koronavirüse yakalanan güzel oyuncu, son sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.