Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

'EGOLARI ÇOK FAZLA SANATÇI TANIYORUM'



Çevresinde egoları çok fazla olan ve gençleri umursamayan sanatçıların olduğunu anlatan Nez, Z kuşağını desteklediğini söyleyip, şöyle konuştu: "Ben gençlere hayranım, Z kuşağına laf edenlerden değilim, tam tersine onları anlamamız lazım, onlar da başka konularda bizden çok ötede. Biz kendi aidiyetlerimizi onlara bırakıyoruz, bizden sonra bayrağı onlar taşıyacak. Bu bir zincirleme gibi bu zinciri bozmamak lazım. Benim çevremde belli yaşa gelmiş, egoları tripleri çok fazla sanatçı tanıyorum. Gençleri umursamayan, sanki gençler hiçbir şey yapamıyormuş gibi düşünenler var. Ben de onlara sinir oluyorum."