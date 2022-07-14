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Haberler Magazin Şarkıcı Nez'den Demet Akalın'a tepki!

Şarkıcı Nez'den Demet Akalın'a tepki!

Ekranlara ara veren ünlü şarkıcı Nez, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, sosyal medyada Aleyna Tilki ile atışan Demet Akalın'a tepki gösterdi.

14.07.2022, 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 14:28

Nez, köpeği Prenses ile Cihangir'de objektiflere takıldı. Şu sıralar 90'lar konserleri yaptığını ve bir türkü projesi üzerine çalıştığını, amacının türkülerimizi gençlere tanıtmak olduğunu söyleyen Nez, projenin detayını ise çalınabileceği korkusuyla açıklamaktan kaçındı.

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

'ARTIK ÜFLEYE ÜFLEYE YİYORUZ'

Posta'nın haberine göre; Anonim türküleri seslendireceğini anlatan Nez "Bir türkü çalışmam var, daha önce Doğu-Batı sentezi yapmıştım, bu sefer daha da farklı olacak. Türkülerimizi özünden yok etmeden, günümüzde insanlara dinletmek adına genç kuşaklara tanıtmak için bunu yapmak istiyorum. Aslında türkümüz de hazır. Kim olduğunu söylemeyeyim. Neşet Usta'mız değil ama gerçekten söylersem şu an korkarım başkası benden önce yapar diye. Çok oluyor bu tür olaylar bizim camiamızda. İsim vermeyeyim ama benim daha önce bir şarkım çalınmıştı. Artık üfleye üfleye yiyoruz" diye konuştu.

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

'EGOLARI ÇOK FAZLA SANATÇI TANIYORUM'

Çevresinde egoları çok fazla olan ve gençleri umursamayan sanatçıların olduğunu anlatan Nez, Z kuşağını desteklediğini söyleyip, şöyle konuştu: "Ben gençlere hayranım, Z kuşağına laf edenlerden değilim, tam tersine onları anlamamız lazım, onlar da başka konularda bizden çok ötede. Biz kendi aidiyetlerimizi onlara bırakıyoruz, bizden sonra bayrağı onlar taşıyacak. Bu bir zincirleme gibi bu zinciri bozmamak lazım. Benim çevremde belli yaşa gelmiş, egoları tripleri çok fazla sanatçı tanıyorum. Gençleri umursamayan, sanki gençler hiçbir şey yapamıyormuş gibi düşünenler var. Ben de onlara sinir oluyorum."

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

'ZAMANINDA BANA DA KÖSTEK OLDULAR'

Yeni kuşak şarkıcılardan Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini, zamanında sanat dünyasında mobbinge uğradığını ve kendisine de köstek olunduğunu söyleyen Nez şunları söyledi:

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

"Sanat dünyasında Sezen Aksu efektinin olduğunu ancak çoğu kimsenin kimseye el vermediğini belirten Nez sözlerini şöyle sürdürdü: "Aleyna'yı çok seviyorum, bence tartışılıyor ya ben ona bakıyorum. Kız ciddi bir şey yapıyor kimsenin yapamadıklarını yapıyor. İnsanlar alkışlamak yerine köstek olmayı seviyorlar.

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

Ben her zaman desteklerim gençleri, ben de zamanında çok köstek görüp mobbinge uğramış bir sanatçı oldum. İlk çıktığımda 'Böyle kıyafet, böyle dans mı, klip mi olur?' dendi. Aradan 20 yıl geçti yaptıklarım daha yeni yapanlar var. Bir Sezen Aksu efekti var. Her zaman vokalistlerine el uzatan bir insan oldu, onu örnek almak lazım. Bizde pek el vermiyorlar."

Şarkıcı Nez’den Demet Akalın’a tepki!

'DEMET'İN TARZI HER ŞEYE BİR ŞEY SÖYLEMEK'

Nez ayrıca son dönemde Aleyna Tilki'yi sosyal medyadan hedef alan Demet Akalın'ın adını duyduğunda ise ünlü sanatçı için ilginç açıklamalarda bulunup, "Demet'in tarzı zaten herkese bir şey söylemek, o yüzden bir şey demeyeceğim. Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı. Bazı isimlere ben cevap vermem. Bazı insanların neyi neden yaptığı ortada" dedi.

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