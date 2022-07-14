Şef Mehmet Yalçınkaya’dan yarışmacıya iş teklifi!

SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ



Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi. Yarışmacı Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.