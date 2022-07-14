Şef Mehmet Yalçınkaya’dan yarışmacıya iş teklifi!

13 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.
Yeni sezonuyla ekranda yerini alan, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Simrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu lezzet yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde Eren Yüce isimli yarışmacı şeflerden tam not alamayarak turu geçemedi. Ama Mehmet Şef'ten yarışmacıya sürpriz bir iş teklifi geldi.
13 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.
TURU GEÇEMEDİ
Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu. 5 dakika içerisinde yöresel bir yemek olan Babuka'yı yapan yarışmacı, bir yandan da şeflerle sohbet etti. Eren Yüce yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren yarışmada biraz heyecanlandı. Yemeğini heyecanı yüzünden biraz aceleye getiren Eren Yüce geçer not alamadı. Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.
'İKİ YIL ÖNCE KANSER HASTASIYDIM'
Eren Yüce açıklamasında "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Evde tek başıma altı kişilik yemek masası hazırlıyordum.
Sanki arkadaşlarım buradaymış gibi. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum. En iyi geliştirebileceğim yer de burası. O yüzden burada olmayı çok istiyorum" dedi.
SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ
Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi. Yarışmacı Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.