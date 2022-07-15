  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Çocukluk aşkı psikolog Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 1 yaşındaki oğlu Aslan Oktay ile objektif karşısına geçti. Sahilde poz veren ve bir örnek giyinen baba oğulun pozlarına beğeni yağdı.

15.07.2022, 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022, 10:56

2018 yılında çocukluk aşkı, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile nikah masasına oturan Nurdan Büyükak, geçtiğimiz Haziran ayında oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Zaman zaman oğullarıyla verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Büyükak çiftinden sempatik oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Aslan ile oynadığı anları; "Oyun oynuyoruz biz" notuyla paylaşmıştı. Eşi ve oğlunun fotoğrafına kayıtsız kalmayan Nurdan Büyükak ise baba-oğulun pozuna "Yerim sizi" yorumunu yapmıştı.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

"EVLİLİKTE DÖRT, SEVGİLİLİKTE YİRMİ İKİNCİ YILIMIZ"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Büyükak çifti, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü kutlamıştı. İbrahim Büyükak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımına şu notu düşmüştü:

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

"Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilikte dördüncü yılımız, sevgililikte 22'nci yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Çok aşığım sana."

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Eşiyle aynı fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Büyükak da gönderisinde; "Dördüncü yılımız kutlu olsun bir tanem" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

"GÜNE BABASININ MASASINI DAĞITARAK BAŞLADI"

Oğlu ve eşiyle keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Nurdan Büyükak, bu karelere bir yenisini daha eklemişti. İbrahim Büyük'ı çalışma masasında Aslan ile fotoğraflayan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa; "Güne babasının masasını dağıtarak başladı" notunu düşmüştü. Baba-oğulun sevimli hali büyük ilgi görmüştü.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

ASLAN'A ERKEN KUTLAMA

28 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen Aslan Oktay, geçtiğimiz haftalarda bir yaşına basmıştı. Nurdan- İbrahim Büyükak çifti, oğullarının doğum gününü, bir gün öncesinde aile büyükleriyle kutlamıştı.

Kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımında; "Aslan'ın ilk doğum gününü anneanne, babaanne ve dedeleriyle kutladık" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

NURDAN BÜYÜKAK KAYITSIZ KALAMADI

38 yaşındaki İbrahim Büyükak, son olarak oğlu ile birlikte plajda çekilen bir fotoğraflarını 989 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Oyuncu, baba-oğlu aynı parlak sarı tişörtü ve sarı desenli şortu giydikleri görünen kareye, "Pişti olduk" notunu yazarak, sarı kalp emojisi ekledi.

İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Nurdan Büyükak ise eşinin ve oğlunun bu pozuna kayıtsız kalamayarak, "Sarı fırtınamlar" mesajını yazdı. Ünlü ismin bu gönderisine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA