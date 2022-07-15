Haberler Magazin İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

Çocukluk aşkı psikolog Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 1 yaşındaki oğlu Aslan Oktay ile objektif karşısına geçti. Sahilde poz veren ve bir örnek giyinen baba oğulun pozlarına beğeni yağdı.