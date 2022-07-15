İbrahim Büyükak: Pişti olduk!

2018 yılında çocukluk aşkı, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile nikah masasına oturan Nurdan Büyükak, geçtiğimiz Haziran ayında oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Çocukluk aşkı psikolog Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 1 yaşındaki oğlu Aslan Oktay ile objektif karşısına geçti. Sahilde poz veren ve bir örnek giyinen baba oğulun pozlarına beğeni yağdı.
2018 yılında çocukluk aşkı, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile nikah masasına oturan Nurdan Büyükak, geçtiğimiz Haziran ayında oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Zaman zaman oğullarıyla verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Büyükak çiftinden sempatik oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Aslan ile oynadığı anları; "Oyun oynuyoruz biz" notuyla paylaşmıştı. Eşi ve oğlunun fotoğrafına kayıtsız kalmayan Nurdan Büyükak ise baba-oğulun pozuna "Yerim sizi" yorumunu yapmıştı.
"EVLİLİKTE DÖRT, SEVGİLİLİKTE YİRMİ İKİNCİ YILIMIZ"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Büyükak çifti, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü kutlamıştı. İbrahim Büyükak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilikte dördüncü yılımız, sevgililikte 22'nci yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Çok aşığım sana."
Eşiyle aynı fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Büyükak da gönderisinde; "Dördüncü yılımız kutlu olsun bir tanem" ifadelerini kullanmıştı.
"GÜNE BABASININ MASASINI DAĞITARAK BAŞLADI"
Oğlu ve eşiyle keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Nurdan Büyükak, bu karelere bir yenisini daha eklemişti. İbrahim Büyük'ı çalışma masasında Aslan ile fotoğraflayan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa; "Güne babasının masasını dağıtarak başladı" notunu düşmüştü. Baba-oğulun sevimli hali büyük ilgi görmüştü.
ASLAN'A ERKEN KUTLAMA
28 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen Aslan Oktay, geçtiğimiz haftalarda bir yaşına basmıştı. Nurdan- İbrahim Büyükak çifti, oğullarının doğum gününü, bir gün öncesinde aile büyükleriyle kutlamıştı.
Kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımında; "Aslan'ın ilk doğum gününü anneanne, babaanne ve dedeleriyle kutladık" ifadelerini kullanmıştı.
NURDAN BÜYÜKAK KAYITSIZ KALAMADI
38 yaşındaki İbrahim Büyükak, son olarak oğlu ile birlikte plajda çekilen bir fotoğraflarını 989 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı.
Oyuncu, baba-oğlu aynı parlak sarı tişörtü ve sarı desenli şortu giydikleri görünen kareye, "Pişti olduk" notunu yazarak, sarı kalp emojisi ekledi.
Nurdan Büyükak ise eşinin ve oğlunun bu pozuna kayıtsız kalamayarak, "Sarı fırtınamlar" mesajını yazdı. Ünlü ismin bu gönderisine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.