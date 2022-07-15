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Yağmur Sarnıç'ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

Futbolcu Emre Aşık ile 8 yıl evli kalan ve daha sonrasında çekişmeli olarak boşanan Yağmur Sarnıç, şimdi de eski eline baskı kurup işletmesini devraldığı otelde sahte fatura kestirmekle suçlanıyor.

15.07.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022, 16:11

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Sarnıç hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

KOLOMBİYA'DAKİ KART BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

Savcılık, otelin resepsiyon görevlisi Enes Ç.'nin de bilgisine başvurdu. Enes Ç.'nin anlattıklarına göre, Yağmur Sarnıç'ın yetkili olduğu süreçte otelde konaklayan sayısı çok az olduğu halde, internet üzerinden çok sayıda rezervasyon geliyordu.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

Otelin oda sayısı 28 olduğu halde 2017 yılının yazına doğru bir saat içinde 250 rezervasyon yapıldı. Kolombiya'dan oteli arayan bir kişi, ülkesinden çıkmadığı halde kredi kartından İstanbul'daki otel adına para çekildiğini söyledi.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

DAVA AÇILDI

Savcılığın iddianamesinde "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin üzerine atılı suçları işlemiş oldukları hususunda kamu davası açmaya yeter somut delil elde edildiği" kaydedildi.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

Savcılık, Yağmur Sarnıç ile birlikte Behnam Rafiei P, Meryem A. ve Ozan G.'nin "özel belgede sahtecilik", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme ve benzeri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talebiyle dava açtı.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

6 DOSYADAN ARANIYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde söz konusu iddialara yönelik yargılama başladı. Hakimlik Yağmur Sarnıç'a gönderilen tebligatın ulaşmadığını tespit etti. Bu nedenle Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

Ayrıca Yağmur Sarnıç'ın 6 farklı dosyadan yakalandığı ortaya çıktı.

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