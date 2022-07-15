Yağmur Sarnıç’ın suçlarına bir yenisi daha eklendi

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Sarnıç hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.