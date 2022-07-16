Teoman tarzını değiştirdi

Rock müziğin başarılı isimlerinden Teoman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Genelde siyah renk kıyafetleri tercih eden şarkıcı, rengarenk ve çiçek desenli gömleğiyle dikkat çekti.
Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 54 yaşındaki Teoman'ın tarzında değişikliğe gittiği dikkat çekti. Siyahlar içerisinde görmeye alışık olduğumuz Teoman, "Siyah giyince kendimden sıkıldım." ifadelerini kullandı.
Posta'nın haberine göre; Basın mensupları tarafından rengarenk giyinmesi sorulan Teoman, "Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı, "Yeniden oyunculuk düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında ise, şu ifadeleri kullandı: Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili... Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana.
Geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan ünlü isim, "Çok teklif geliyor ama kabul etmiyorum. O reklamı beğendiğim için kabul ettim. Reklam tekliflerine parasına göre bakmıyorum. Bana uyar mı diye bakıyorum" diye konuştu.
Firmadan 17 milyon TL aldığı iddialarına ise şarkıcı, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkcası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." dedi.
Bayramda annesinin koronavirüse yakalandığını söyleyen şarkıcı, "Annemle uğraştım. Bugün yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçti. O yüzden bugün sevinçliyim" ifadelerini kullandı.
Bir gazeteye açtığı davadan 280 bin TL kazanan Teoman, "Haberim yok ama çok sevindim. O kadar dertlerle uğraşıyorum ki, onlarla uğraşacak zamanım yok" şeklinde konuştu.