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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile birlikte büyük kaza atlattı. Geçtiğimiz akşam komşusunun aracıyla evde dönerken aracın bir anda alev alması sonucu araçtan fırlayan Ataizi ve beraberindekiler dışarı fırladı. Ataizi "Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk" dedi.