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Haberler Magazin Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile birlikte büyük kaza atlattı. Geçtiğimiz akşam komşusunun aracıyla evde dönerken aracın bir anda alev alması sonucu araçtan fırlayan Ataizi ve beraberindekiler dışarı fırladı. Ataizi "Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk" dedi.

17.07.2022, 10:17

Başarılı oyuncu Hande Ataizi oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte geçtiğimiz akşam eve dönerken büyük bir facia atlattı.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Hürriyet'in haberine göre, Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, "Büyük bir kaza atlattık.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Çevredeki insanların kornaları, 'Araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü! Araç bir anda alev topuna döndü

Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk" dedi.

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