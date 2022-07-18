Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Birkaç günlüğüne geldiği İzmir Alaçatı'da önce babası İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden Dilan Çıtak Tatlıses, daha sonra nişanlısı Levent Dörter ile alışverişe çıktı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Ttalıses, geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter nişanlandı. Şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlanan ünlü çift, önceki akşam Alaçatı'da yüzük bakarken görüntülendi.
Birkaç günlüğüne geldiği İzmir Alaçatı'da önce babası İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden Dilan Çıtak Tatlıses, daha sonra nişanlısı Levent Dörter ile alışverişe çıktı.
BASIN MENSUPLARINI GÖRÜNCE UZAKLAŞTILAR
Posta'nın haberine göre; 32 yaşındaki şarkıcı, düğün öncesi yüzük ve kolye baktı.
Mekandan çıkan Dilan Çıtak, basın mensuplarına poz verdikten sonra açıklama yapmadan oradan uzaklaştı.
NİŞANDA TALİHSİZ ANLAR
Nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay gelmişti.
Dilan Çıtak Tatlıses'in elbisesinin üzerine köpek işedi.
Şok olan şarkıcı, "Gözüm gibi baktığım elbisem ama tek kızamayacağım şey köpekti."