  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Ttalıses, geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter nişanlandı. Şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlanan ünlü çift, önceki akşam Alaçatı'da yüzük bakarken görüntülendi.

18.07.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 17:04

Birkaç günlüğüne geldiği İzmir Alaçatı'da önce babası İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden Dilan Çıtak Tatlıses, daha sonra nişanlısı Levent Dörter ile alışverişe çıktı.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

BASIN MENSUPLARINI GÖRÜNCE UZAKLAŞTILAR

Posta'nın haberine göre; 32 yaşındaki şarkıcı, düğün öncesi yüzük ve kolye baktı.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Mekandan çıkan Dilan Çıtak, basın mensuplarına poz verdikten sonra açıklama yapmadan oradan uzaklaştı.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

NİŞANDA TALİHSİZ ANLAR

Nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay gelmişti.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Dilan Çıtak Tatlıses'in elbisesinin üzerine köpek işedi.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter yüzük alışverişinde

Şok olan şarkıcı, "Gözüm gibi baktığım elbisem ama tek kızamayacağım şey köpekti."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA