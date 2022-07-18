Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

"BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER"

Eylül 2021'de evlenen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yaptı.