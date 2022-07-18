Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturdu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü şef Arda Türkmen ile yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikahla taçlandıran sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çift, bebek beklediklerini böyle ilan etti.
Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturdu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
EVLENDİKTEN SONRA İLK İŞİ BU OLDU
Arda Türkmen ile hayatını birleştiren Elbirliler ise nikah sonrası Instagram hesabında soyadını 'Türkmen' olarak güncellemeyi de ihmal etmedi.
TALİHSİZLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ
Düğünde kısa süreli bir panik de yaşanmıştı. Çift, nikah töreni için sahneye yürüdüğü anda davetliler tarafından tutulan bir maytaptan çıkan kıvılcım, Elbirliler'in gelinliğine sıçramıştı. Konuklar hemen müdahalede bulunarak, ateşi söndürmüştü.
İKİ FARKLI GELİNLİK
Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.
TARİH VERMEMİŞLERDİ
Ünlü şef, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da sevgilisine evlenme teklifi etmişti. Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.
"BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER"
Eylül 2021'de evlenen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yaptı.
Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırdı.