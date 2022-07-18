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Haberler Magazin Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen'den sevindiren haber!

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen'den sevindiren haber!

Ünlü şef Arda Türkmen ile yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikahla taçlandıran sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çift, bebek beklediklerini böyle ilan etti.

18.07.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 10:00

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturdu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

EVLENDİKTEN SONRA İLK İŞİ BU OLDU

Arda Türkmen ile hayatını birleştiren Elbirliler ise nikah sonrası Instagram hesabında soyadını 'Türkmen' olarak güncellemeyi de ihmal etmedi.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

TALİHSİZLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Düğünde kısa süreli bir panik de yaşanmıştı. Çift, nikah töreni için sahneye yürüdüğü anda davetliler tarafından tutulan bir maytaptan çıkan kıvılcım, Elbirliler'in gelinliğine sıçramıştı. Konuklar hemen müdahalede bulunarak, ateşi söndürmüştü.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

İKİ FARKLI GELİNLİK

Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

TARİH VERMEMİŞLERDİ

Ünlü şef, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da sevgilisine evlenme teklifi etmişti. Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

"BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER"

Eylül 2021'de evlenen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yaptı.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen’den sevindiren haber!

Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırdı.

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