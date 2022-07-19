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Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Bülent Ersoy, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Ersoy, kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman'ı sahneye davet etti. Ardından da hem orkestrasına hem de Safiye Soyman'a harçlık verdi.