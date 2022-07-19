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Haberler Magazin Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Bülent Ersoy, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Ersoy, kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman'ı sahneye davet etti. Ardından da hem orkestrasına hem de Safiye Soyman'a harçlık verdi.

19.07.2022, 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 15:35

Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy yine sahnede fırtına gibi esti. Ersoy açıklamasında, "Bugüne değin her sahnem full dolmuştur.

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Ben sahnede yaşıyorum ve yaşatıyorum. Ayrıca bir sanaatkar olarak her sahnemin böylesine izdiham dolu olmasından gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman'ı sahneye alarak bayramlaşan Bülent Ersoy, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi.

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy'un o anları gündem oldu.

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Diva Safiye Soyman'a 3 bin TL verirken orkestrasına da 5 bin TL verdi.

Bülent Ersoy sahnede harçlık dağıttı

Safiye Soyman aldığı paraları hemen saydı.

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