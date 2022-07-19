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Haberler Magazin Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den yeni paylaşım!

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den yeni paylaşım!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncudan sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

19.07.2022, 14:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 14:16

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç işe nişanın ardından tatile çıkmış ve sonraki süreçte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Sağlık durumu ile alakalı ilk açıklamayı Instagram hesabından paylaşan Demet Özdemir, sağlığındaki son durumu da yine Instagram hesabından paylaştı.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Demet Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çiçek gönderen, benim için endişelenen, mesaj atan arayan herkese toplu bir cevap vermiş olmak istedim.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Dinleniyorum, daha iyiyim merak etmeyin. Elimin üzerinde yatan bebek beni benden aldı, bu fotoğrafla sevgilerimi göndermek istedim! Kocaman öperim, dikkat edin." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

NEGATİFE DÖNDÜ

Karantinası biten ve iyileşen oyuncu, önceki gün yeniden test yaptırdı.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Dün test sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç, derin bir nefes aldı.

Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Çift, 28 Ağustos'ta yapılacak bir törenle nikâh masasına oturacak.

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