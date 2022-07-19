Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir’den yeni paylaşım!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç işe nişanın ardından tatile çıkmış ve sonraki süreçte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncudan sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç işe nişanın ardından tatile çıkmış ve sonraki süreçte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Sağlık durumu ile alakalı ilk açıklamayı Instagram hesabından paylaşan Demet Özdemir, sağlığındaki son durumu da yine Instagram hesabından paylaştı.
Demet Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çiçek gönderen, benim için endişelenen, mesaj atan arayan herkese toplu bir cevap vermiş olmak istedim.
Dinleniyorum, daha iyiyim merak etmeyin. Elimin üzerinde yatan bebek beni benden aldı, bu fotoğrafla sevgilerimi göndermek istedim! Kocaman öperim, dikkat edin." ifadelerine yer verdi.
NEGATİFE DÖNDÜ
Karantinası biten ve iyileşen oyuncu, önceki gün yeniden test yaptırdı.
Dün test sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç, derin bir nefes aldı.