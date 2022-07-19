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Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den yeni paylaşım!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncudan sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.