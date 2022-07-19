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Haberler Magazin Minibüste Ankara havası çaldı Hülya Avşar yerinde duramadı!

Minibüste Ankara havası çaldı Hülya Avşar yerinde duramadı!

Hülya Avşar, Ayvalık'ta binmiş olduğu toplu taşımada çalan Ankara havasına eşlik etmekten kendini alamadı. Ayvalık sokaklarında oyun havasına eşlik eden ünlü oyuncu, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

İHA

19.07.2022, 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 11:17

Ayvalık'ta tatil yapan ünlü oyuncu Hülya Avşar, binmiş olduğu toplu taşımada çalan Ankara havasına eşlik etti. Ünlü oyuncu keyifli anlarını sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile takipçileri ile paylaştı.

Minibüste Ankara havası çaldı Hülya Avşar yerinde duramadı!

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, tatilini geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toplu taşıma minibüsünden çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oynadı.

Minibüste Ankara havası çaldı Hülya Avşar yerinde duramadı!

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından Ayvalık ilçesinde Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı. Hülya Avşar tatil için bulunduğu ilçede takipçilerine özel bir video paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.

Minibüste Ankara havası çaldı Hülya Avşar yerinde duramadı!

Hülya Avşar, Balıkesir Toplu Taşıma'ya ait bir minibüste çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oyun oynadı.

Bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar'a minibüsün de eşlik ettiği görüntüler yer alıyor.

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