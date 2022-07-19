Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok" diyerek cevap vermesine iyice sinirlendi. Güven, "Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!" ifadelerini kullandı daha sonra oradan ayrılarak plajı terk etti.