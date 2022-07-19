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Haberler Magazin Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Şiddet olaylarıyla magazin dünyasının gündemine oturan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbetmesiyle büyük tepki toplamıştı. Güven, bu kez de Bodrum’da kendisini görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi.

19.07.2022, 13:38

Sık sık magazin muhabirlerine karşı sert tutumu ve saldırılarıyla bilinen Güven Bodrum'da plajda kız arkadaşıyla güneşlenirken görüntülendi.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Kendisinin çekilmesine sinirlenen oyuncu el kol hareketleriyle engel olmak istedi daha sonra yerinden kalkarak muhabirin yanına gitti.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Muhabire, "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!" dedi.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok" diyerek cevap vermesine iyice sinirlendi. Güven, "Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!" ifadelerini kullandı daha sonra oradan ayrılarak plajı terk etti.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Ünlü oyuncunun geçmiş yıllarda yemeğe çıktığı sevgilisini mekandan yolcu ederken bir magazin muhabirinin kendisine "İlişkiniz nasıl gidiyor" diye sormasına sinirlenmiş ve muhabire küfürler yağdırarak üzerine yürümüştü.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Öte yandan Güven, köpeğini gezdirirken görüntülenince yine sinirlerine hakim olamamış muhabire sert çıkmıştı.

Ozan Güven yine şaşırtmadı! Muhabire sert çıktı

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi ise uzun süre konuşuldu.

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