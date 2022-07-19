Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan 'boşanma' paylaşımı!

Geçtiğimiz Temmuz ayında yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamışlardı. Tolga Akış sosyal medya hesabından Aile Mahkemesi'nden boşanma süreci ile ilgili çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı.