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Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan 'boşanma' paylaşımı!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan 'boşanma' paylaşımı!

Geçtiğimiz Temmuz ayında yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamışlardı. Tolga Akış sosyal medya hesabından Aile Mahkemesi'nden boşanma süreci ile ilgili çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

19.07.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 17:08

Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, geçtiğimiz yıl büyük bir kutlama ve düğün töreni ile evlenmişlerdi.

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’tan boşanma paylaşımı!

Ünlülerin adeta akın ettikleri düğün sonrası Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın mutlulukları çok kısa sürmüştü.

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’tan boşanma paylaşımı!

Birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, buna rağmen boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Çiftten boşanma süreçlerine ilişkin bir paylaşım geldi.

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’tan boşanma paylaşımı!

Tolga Akış, Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’tan boşanma paylaşımı!

Zeynep Bastık ise herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’tan boşanma paylaşımı!

İşte Tolga Akış'ın o paylaşımı...

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