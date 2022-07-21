  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

Survivor All Star 2022'de yarı finale kalan Ayşe Yüksel, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Yüksel, Demet Akalın'a karşı yaşadığı hayal kırıklığından ada yaşamına, Batuhan Karacakaya ile olan tartışmalarından kendi şampiyonluk adayına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Genç isim, Akalın ile tanışma hikâyesini anlatarak "Survivor Yasin Obuz, Demet hanımın sunuculuk yaptığı programa konuk olmuştu. Ben de Yasin'in yanına gitmiştim. Henüz Survivor'a katılmamıştım. Kulisle stüdyo arasında ayaküstü tanıştık kendisiyle. "Bu sene SMS'leri buna mı atıyoruz?" dedi. Ben de "Buna mı?" diye kalakaldım. Tanıştıktan sonraki izlenimim iyi olmadı. Sonrasında arkamdan "Yasin ile geldi. Benden SMS istedi" gibi bir söylemde de bulunmuş" şeklinde konuştu.

21.07.2022, 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 15:44

Ayşe Yüksel, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Nagihan Karadere'nin Survivor ile ilgili açıklamalarına da değinerek "Nagihan'a hak verdiğim bir kısım var. Herkes çok fazla mücadele etti. Nisa kendisi de sakar olduğunu söylüyordu. Vertigo hastalığı varmış. Sürekli düşüyordu. Herkes kendi emeğini görüyor tabii. Onun da verdiği emekler ve kendisini insanlara geçirme şekli farklıydı demek ki. Yorum yapsak ne olacak? Kızın elinden kupayı alıp yeniden oylamaya girecek halimiz yok" dedi.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

Ayşe nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. İlk deneyimimde normal hayata nasıl adapte olacağım hakkında bir fikrim yoktu. Bu defa öyle olmadı. Ama bu sene kafa olarak daha yorgundum. Survivor her sene yazları gittiğim bir yer halini aldı :) Dinlendim de. Şimdi tam enerjiyle işime gücüme geri döndüm.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"SURVİVOR'DA 'NEREDE NE YAPSAM DAHA ÇOK GÖSTERİRLER' DİYE DÜŞÜNENLER VARDI"

Peki, ilk katıldığın Survivor ile son katıldığın Survivor arasında ne gibi farklar vardı?

Samimiyet farkı vardı. Bu sene herkes bilinçli gelmiş ve olayın kendisine hâkimdi. "Nerede ne yaparsam göze batar? Nerede ne yaparsam beni daha çok gösterirler?" gibi tartışmalara girenler bile oluyordu. Herkes planlı programlıydı. Bu da doğallığı öldürüyor. Survivor, doğallığın ön planda olduğu bir yer. Plan program da insanı bir yere kadar götürebilir. Bu yüzden 2 senedir finale kadar gelebildiğimi düşünüyorum.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"ADEM ABİNİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORDUM"

Survivor finali ve kazananı hakkında ne düşünüyorsun? Nisa hak etti mi sence?

Hak etti mi sorusunun cevabını halk verdi. Hak etmiş ki şampiyon oldu. Performans anlamında "şampiyon olur" diyebileceğim bir isim değildi Nisa. Ama kitle olarak baktığımda "kesinlikle şampiyon olur" dediğim biriydi. Performans olarak baktığımızda Adem (Kılıçcı) abinin şampiyon olmasını istiyordum gerçekten. Çünkü bireysel olarak beni en çok yoran isimlerden biri oldu. Hep söylüyorum, onun peşinde koşarken hızlandım. Mükemmel bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ama demek ki insanlar Survivor'a farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladı. Eskiden bildiğimiz gibi çok iyi performanslar, çok güçlü isimlerin ön planda olduğu bir sezon değildi. Z kuşağının hâkim olduğu bir Survivor oldu. Hak etmiş ki kızı şampiyon yaptılar. Tebrik ediyorum kendisini. Kadın bir şampiyon olmasına da çok sevindim.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"NİSA'NIN ELİNDEN KUPAYI ALIP YENİDEN OYLAMAYA GİRECEK HALİMİZ YOK!"

Nagihan Karadere'nin gösterdiği tepki hakkında ne düşünüyorsun?

Nagihan'a hak verdiğim bir kısım var. Herkes çok fazla mücadele etti. Nisa kendisi de sakar olduğunu söylüyordu. Vertigo hastalığı varmış. Sürekli düşüyordu. Düz dururken de düşebiliyordu. Bir defa "Parkuru ayakta bitirince sana kazandı gözüyle bakılacak artık" demiştim. Herkes kendi emeğini görüyor tabii. Onun da verdiği emekler ve kendisini insanlara geçirme şekli farklıydı demek ki. Bizim işimiz mücadele etmek, parkurda yarışmak. Ama halkın yapacağı şey de sevdiği, ona geçen insana SMS atmak. Demek ki Nisa daha çok sevilmiş. Kabullenmemiz gerekiyor. Ben de "iki sezonda da 3 tane kolye aldım boşa mıydı?" diyebilirim. Ama demiyorum. Her şeye pozitif bakmaya çalışıyorum. Rize'deyken bir anda Survivor'a gittim ve finale kaldım. Dışarıda Survivor'a katılmak, kendini göstermek, belli bir üne kavuşmak isteyen milyonlarca insan var. Onların oturup izlediği mecrada sen yarışıyorsun. Bu bir nimet. Bunun değerini bilmek lazım. Kaçıncı olduğunun değil verilen emeklerin bir önemi var. Survivor'ın hakkını vermek önemli. Nagihan'ın Nisa'nın olmadığı bir Survivor'da da yarışmışlığı var. O dönemde de kazanamamış. Herkesin başarısı takdir edilmeli. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz. Nisa profili belki şampiyonluk kriterlerine uymuyor olabilir. Ama sonuç buydu. Yorum yapsak ne olacak? Kızın elinden kupayı alıp yeniden oylamaya girecek halimiz yok.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"SURVİVOR, KADIN ERKEK AYRIMININ YAPILACAĞI EN SON YER!"

Senin şampiyonun kimdi?

Bence ben olmalıydım :) Benim dışımda Adem abinin olmasını isterdim. Bu arada Batuhan Karacakaya ile de birkaç tartışmamız oldu. O da iki senedir benim kadar emek veriyor. Her ne kadar Survivor kafasını çok fazla hırsa büründürmüş olsa da o da şampiyon olabilirdi. Kadın yarışmacılardan da Nagihan, Sema veya Seda abla olabilirdi. Hepimiz güçlü kadınlarız. Survivor kadın erkek ayrımının yapılacağı en son yer bence. Aynı yerde yatıp kalkıyorsun, aynı şeyleri yiyip içiyorsun, aynı eforu veriyorsun. "Bir kadın olarak" söylemi geçtiği an kendimi aşağılanmış hissediyorum. Neden bir kadın olarak ayrımım olsun? Benim erkeklerden ne farkım var? Bir insan ayrımı olarak bakılmalı.

Survivor'a bir daha katılır mısın?

Şu an benden bu kadar diye düşünüyorum. Ama Acun Ilıcalı'nın da ikna kabiliyeti çok yüksek. Hayır diyemiyorsun. Demek de istemiyorsun. Şu an burada oturmamın sebebi, geldiğimiz noktalar onların sayesinde. Bu bir vefa borcu bence. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"TUVALETİMİ YAPARKEN HİKMET ABİYE YAKALANDIM"

Survivor'dayken en utandığın anı anlatsana :)

Oyun alanındaydık. Tuvaletim geldi ben de oradan uzaklaştım. Kuytu bir yer buldum. Hikmet Tuğsuz abi de oyunlara ısınmak için oralarda koşuyormuş. Tam tuvaletimi yaparken Hikmet abinin yanımdan geçtiğini gördüm. "Hikmet abi sakın bakma. Çabuk geç" diye bağırdım. O da "Tamam abicim merak etme görmedim hiçbir şey" diye geçti gitti :)

Sen bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun? Başka platformlarda, projelerde görecek miyiz seni?

Kendimi övmek istemiyorum. Kendimin, yeteneklerimin farkındayım. "Yapamadım" dediğim hiçbir şey yok. Çoğu şeyde başarılı olabildiğimi görüyorum. Ama çocukluğumdan beri bir oyunculuk hayali var kafamda. Eğitim alacağım. Bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"BATUHAN KARACAKAYA, HIRSTAN AĞLADI"

Survivor'da yarışmacıların isteğine göre oyun kurallarının değiştiği oldu mu?

Yok. Haftalar öncesinden planlanıyor çizelgeler. Böyle bir durumun olmadığına kanıt olarak da Acun Bey'in Batuhan'a gönderdiği mektubu gösterebiliriz. Ben Batuhan'ın atış değişimi isteğine en çok karşı çıkanlardan biriydim. Atışı görür görmez itiraz etti. "Kaderimi belirleyecek. Nasıl böyle bir son koyarsınız?" diye diretti. Şaşırdım. Bencilce davrandı. Acun Bey ile görüntülü görüştürdüler bizi. Acun Bey, "4 kişiden biri bile istemese olmaz. Kimsenin hakkına giremem" dedi. Ben istemediğimi dile getirdim. Batuhan ağladı bir de. Duygusal anlar yaşandı. Nasıl bir istek bu? Nasıl bir hırs? Çok anlamsızdı.

Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"DEMET AKALIN İLE TANIŞTIKTAN SONRA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir isim oldu mu?

Demet Akalın ile tanışma fırsatımız oldu. Survivor Yasin Obuz, Demet hanımın sunuculuk yaptığı programa konuk olmuştu. Ben de Yasin'in yanına gitmiştim. Henüz Survivor'a katılmamıştım. Kulisle stüdyo arasında ayaküstü tanıştık kendisiyle. "Bu sene SMS'leri buna mı atıyoruz?" dedi. Ben de "Buna mı?" diye kalakaldım. Küçüklüğümden beri şarkılarıyla büyümüş, kendisine saygı duyan bir insandım. Tanıştıktan sonraki izlenimim iyi olmadı. Sonrasında arkamdan "Yasin ile geldi. Benden SMS istedi" gibi bir söylemde de bulunmuş. Ben kimseden SMS istemedim. Ben kendi annemden babamdan para bile isteyemem. Yakıştıramadım. Survivor'a yaptığı yorumları da objektif bulmuyorum. Taraflı yorumları Survivor algısına zarar veriyor. Nagihan'ı söylediğim için de bana karşı negatif söylemleri olmuş. Oyunun kuralı bu. Herkes birbirini söylüyor, söyleyebilir. Oradaki kimse babamın çocuğu değil. Birini söylemem gerekiyordu ve Nagihan'ı söyledim. Nagihan'ı da çok severim. Güçlü bir kadın profili olarak her zaman örnek alınabilecek bir kadın.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA