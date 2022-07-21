Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!

"SURVİVOR, KADIN ERKEK AYRIMININ YAPILACAĞI EN SON YER!"

Senin şampiyonun kimdi?

Bence ben olmalıydım :) Benim dışımda Adem abinin olmasını isterdim. Bu arada Batuhan Karacakaya ile de birkaç tartışmamız oldu. O da iki senedir benim kadar emek veriyor. Her ne kadar Survivor kafasını çok fazla hırsa büründürmüş olsa da o da şampiyon olabilirdi. Kadın yarışmacılardan da Nagihan, Sema veya Seda abla olabilirdi. Hepimiz güçlü kadınlarız. Survivor kadın erkek ayrımının yapılacağı en son yer bence. Aynı yerde yatıp kalkıyorsun, aynı şeyleri yiyip içiyorsun, aynı eforu veriyorsun. "Bir kadın olarak" söylemi geçtiği an kendimi aşağılanmış hissediyorum. Neden bir kadın olarak ayrımım olsun? Benim erkeklerden ne farkım var? Bir insan ayrımı olarak bakılmalı.

Survivor'a bir daha katılır mısın?

Şu an benden bu kadar diye düşünüyorum. Ama Acun Ilıcalı'nın da ikna kabiliyeti çok yüksek. Hayır diyemiyorsun. Demek de istemiyorsun. Şu an burada oturmamın sebebi, geldiğimiz noktalar onların sayesinde. Bu bir vefa borcu bence. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.