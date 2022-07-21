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Haberler Magazin Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

'Avatar Atakan' olarak da bilinen sporcu ve Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan, önceki gün bir AVM'de görünütülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arslan, kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

21.07.2022, 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 17:05

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, hala adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Adada uzun süre kalınca döndüğünüzde her şey çok kolay olmuyor."

Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

'ADAPTASYON SÜRECİ YAŞIYORUM'

"Bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Ben de hala o süreci yaşıyorum" dedi.

Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

Posta'nın haberine göre; Şu sıralar farklı bir kariyer planlamasının olduğunu dile getiren Avatar; "Kariyerime artık oyunculuk alanında devam etmek istiyorum."

Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

"Spor tabii ki olacak, hayatımın olmazsa olmazı. Oyunculuk da yapmayı çok istiyorum."

Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

"Şu an net bir durum yok bu konuyla ilgili, fakat oyunculuk istediğim bir şey" dedi.

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