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Survivor Atakan: Oyunculuk istediğim bir şey!

'Avatar Atakan' olarak da bilinen sporcu ve Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan, önceki gün bir AVM'de görünütülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arslan, kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.