  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yasemin Özilhan'ın fit hali övgü topladı

Yasemin Özilhan'ın fit hali övgü topladı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle yıldızı parlayan, şimdilerde ekranlardan uzak duran Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sosyetik güzelin pozları beğeni yağmuruna tutulurken, Yasemin Özilhan'ın fit hali de övgü topladı.

21.07.2022, 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 16:53

Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adını verdiği iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Lüks hayatı ve kendine özgü stiliyle çok konuşulan Yasemin Özilhan'ın Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Sosyetik güzel fit fiziği ve kusursuz vücuduyla takipçilerinden övgü topluyor.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Sosyetik güzel son olarak beyaz büstiyeriyle poz verdi.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Özilhan, yırtık kotu ve üzerine giydiği beyaz büstiyeriyle sosyal medyayı yıktı geçti.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Özilhan'ın beğeni yağan karelerine takipçilerinden, "Bebek gibisin bebek", "Ay bayıldım" "Çok güzelsin" yorumları geldi.

Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Özilhan'ın fit hali de övgü topladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA