Yasemin Özilhan’ın fit hali övgü topladı

Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle yıldızı parlayan, şimdilerde ekranlardan uzak duran Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sosyetik güzelin pozları beğeni yağmuruna tutulurken, Yasemin Özilhan'ın fit hali de övgü topladı.
Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adını verdiği iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.
Lüks hayatı ve kendine özgü stiliyle çok konuşulan Yasemin Özilhan'ın Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.
Evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Sosyetik güzel fit fiziği ve kusursuz vücuduyla takipçilerinden övgü topluyor.
Sosyetik güzel son olarak beyaz büstiyeriyle poz verdi.
Özilhan, yırtık kotu ve üzerine giydiği beyaz büstiyeriyle sosyal medyayı yıktı geçti.
Özilhan'ın beğeni yağan karelerine takipçilerinden, "Bebek gibisin bebek", "Ay bayıldım" "Çok güzelsin" yorumları geldi.