Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

"ÇOCUKLARIMLA PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"



Instagram hesabından paylaşım yapan Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" dedi.