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Haberler Magazin Kutsi'nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Kutsi'nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin dizi setinde tanıştığı ve geçtiğimiz yıl Gaziantep'te nikah masasına oturduğu Sibel Ülker, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Bir yıldır psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Ülker, yaptığı yeni bir paylaşımla adeta geri adım attı.

22.07.2022, 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022, 09:06

Ünlü şarkıcı Kutsi, 7 yıldır birlikte olduğu oyuncu Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan sonra dizi setinde tanıştığı Sibel Ülker'le evlendi.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Ülker'in "Bir yıldır psikolojik şiddet görüyorum" sözlerinin ardından gözler Kutsi'ye çevrildi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen genç kadın, yeni bir paylaşım yaptı.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

"ÇOCUKLARIMLA PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" dedi.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Ülker'in paylaşımı şarkıcının kızlarıyla vakit geçirmek için eski eşinin yanına gittiği ve orada fotoğraf çektirdiği için yaptığı ileri sürüldü. Paylaşımın ardından gözler Kutsi'ye çevrilirken Ülker'den bir paylaşım daha geldi.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

"SEVGİLİ EŞİMLE ALAKASI YOK"

Paylaşımında bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını belirten Ülker, şunları yazdı: "Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır.

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir...

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Konu zaten Kutsi ile evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyuncuları taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir...

Kutsi’nin eşi o paylaşımdan sonra geri adım attı

Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımı böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm."

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