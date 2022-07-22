Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

İKİLETMEDİ!



Oyuncu baktı ki, sevgilisi şezlongdan kalkmıyor, "Haydi aşkım gel yanıma" diye seslendi. Necati Kocabay bu davet üzerine hemen yerinden fırladı ve "Geliyorum canım" diyerek kollarını açıp Nurgül'e koştu!