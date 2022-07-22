Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

Nurgül Yeşilçay 2018'den beri birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile sezonu açtı. Marmaris'e gittiler. Issız koylardan birinde ev kiraladılar.
Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabey ile aşk yaşıyan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Marmaris'te sezonu açtı. Issız koylardan birinde ev kiralayan Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte vakit geçirdi. Güzel oyuncunun fiziğiyse genç kızlara taş çıkarttı.
Nurgül Yeşilçay 2018'den beri birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile sezonu açtı. Marmaris'e gittiler. Issız koylardan birinde ev kiraladılar.
Sevgililer dün evlerinin hemen önündeki plajdaydı. Bir süre sohbet ettiler. Sonra ilk adım Nurgül Yeşilçay'dan geldi ve sıcaktan bunalıp denize girdi.
İKİLETMEDİ!
Oyuncu baktı ki, sevgilisi şezlongdan kalkmıyor, "Haydi aşkım gel yanıma" diye seslendi. Necati Kocabay bu davet üzerine hemen yerinden fırladı ve "Geliyorum canım" diyerek kollarını açıp Nurgül'e koştu!
Sevgililer hem yüzdü hem romantik anlar yaşadı. Nurgül'ün mayosu da çok beğenildi.
Güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkat çekti.