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Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris'te açtı

Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabey ile aşk yaşıyan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Marmaris'te sezonu açtı. Issız koylardan birinde ev kiralayan Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte vakit geçirdi. Güzel oyuncunun fiziğiyse genç kızlara taş çıkarttı.

22.07.2022, 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022, 10:47

Nurgül Yeşilçay 2018'den beri birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile sezonu açtı. Marmaris'e gittiler. Issız koylardan birinde ev kiraladılar.

Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

Sevgililer dün evlerinin hemen önündeki plajdaydı. Bir süre sohbet ettiler. Sonra ilk adım Nurgül Yeşilçay'dan geldi ve sıcaktan bunalıp denize girdi.

Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

İKİLETMEDİ!

Oyuncu baktı ki, sevgilisi şezlongdan kalkmıyor, "Haydi aşkım gel yanıma" diye seslendi. Necati Kocabay bu davet üzerine hemen yerinden fırladı ve "Geliyorum canım" diyerek kollarını açıp Nurgül'e koştu!

Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

Sevgililer hem yüzdü hem romantik anlar yaşadı. Nurgül'ün mayosu da çok beğenildi.

Nurgül Yeşilçay sezonu Marmaris’te açtı

Güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkat çekti.

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