Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

Şarkıcı Şimal, 2020'de yakalandığı meme kanserini atlatmış, Ağustos 2021'de iş insanı Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.
Uzun süre meme kanseri tedavisi gören ve şimdilerde sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, Ağustos 20201'de nişanlandığı Necati Arıcı ile Bodrum'da görüntülendi. Kötü günleri geride bırakan şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Şarkıcı Şimal, 2020'de yakalandığı meme kanserini atlatmış, Ağustos 2021'de iş insanı Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.
Kötü günleri geride bırakan Şimal tatile çıktı.
Posta'nın haberine göre; Meme kanserini atlatan Şimal, dün Bodrum Gündoğan'daki bir otelin plajındaydı.
Daha kendisine hasta yatağında evlilik teklif eden sevgilisi ile denizde romantik anlar yaşadı.
'HASTALIK İYİ GELDİ!'
Şimal tedavi sürecini şöyle anlattı: "Allah bir daha göstermesin ama hastalık bana iyi geldi! Artık daha güzel sözler yazıyorum, daha içten söylüyorum...
Beni en çok üzen; belime kadar uzanan saçlarımı kestirmek zorunda kalmam oldu. Hastalık sayesinde egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştım. Beni hayata Necati'nin aşkı bağladı."
HİÇ YALNIZ BIRAKMADI
Şimal, Necati Arıcı için "O olmasa bu süreci atlatamazdım. Beni, Necati ayağa kaldırdı! Yanımdan hiç ayrılmadı. Kucaklayıp tuvalete bile götürdü. Allah razı olsun" dedi.