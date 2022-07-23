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Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum'da

Uzun süre meme kanseri tedavisi gören ve şimdilerde sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, Ağustos 20201'de nişanlandığı Necati Arıcı ile Bodrum'da görüntülendi. Kötü günleri geride bırakan şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

23.07.2022, 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 10:13

Şarkıcı Şimal, 2020'de yakalandığı meme kanserini atlatmış, Ağustos 2021'de iş insanı Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

Kötü günleri geride bırakan Şimal tatile çıktı.

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

Posta'nın haberine göre; Meme kanserini atlatan Şimal, dün Bodrum Gündoğan'daki bir otelin plajındaydı.

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

Daha kendisine hasta yatağında evlilik teklif eden sevgilisi ile denizde romantik anlar yaşadı.

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

'HASTALIK İYİ GELDİ!'

Şimal tedavi sürecini şöyle anlattı: "Allah bir daha göstermesin ama hastalık bana iyi geldi! Artık daha güzel sözler yazıyorum, daha içten söylüyorum...

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

Beni en çok üzen; belime kadar uzanan saçlarımı kestirmek zorunda kalmam oldu. Hastalık sayesinde egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştım. Beni hayata Necati'nin aşkı bağladı."

Kötü günleri geride bırakan Şimal Bodrum’da

HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Şimal, Necati Arıcı için "O olmasa bu süreci atlatamazdım. Beni, Necati ayağa kaldırdı! Yanımdan hiç ayrılmadı. Kucaklayıp tuvalete bile götürdü. Allah razı olsun" dedi.

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