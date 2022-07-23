Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.