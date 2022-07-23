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Haberler Magazin Murat Kekilli'den sahnede büyük gaf!

Murat Kekilli'den sahnede büyük gaf!

Konya'da sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli, vefat eden bazı sanatçıları sesleriyle taklit etmek isterken büyük bir gafa imza attı. Kekilli, Bülent Ersoy hakkında yanlışlıkla yaptığı gafı kısa sürede fark edip hem ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

23.07.2022, 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 17:09

Konya'da sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu.

Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı.

Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Posta'nın haberine göre; Kekilli, hayatta olan Bülent Ersoy'u da taklit etmek istedi.

Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Kekilli, Bülent Ersoy'un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı.

Murat Kekilli’den sahnede büyük gaf!

Kekilli, Kara Gözlüm parçasını Barış Manço'nun ağzından da seslendirerek taklit yaparken, Ege ve Trakya şiveleriyle de seslendirdi.

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