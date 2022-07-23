Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a ardından da da Milas'a yerleşen Özlem Tekin, doğayla iç içe hayat sürdürmeye başladı.
Bir dönemin ünlü rock'çısı Özlem Tekin, önce Bodrum'a oradan da 2018'de arazi satın aldığı Milas'a yerleşmişti. Altı yıldır şehrin kaosundan uzak bir yaşam süren ünlü isim, önceki gün evinin önünde objektiflere takıldı. Tekin, görüntülendiğini anlayınca panikledi ve otomobiliyle oradan uzaklaştı.
Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a ardından da da Milas'a yerleşen Özlem Tekin, doğayla iç içe hayat sürdürmeye başladı.
Bu halleri ile hafızalara kazınan Özlem Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı. Son hali büyük şaşkınlık yarattı.
Özlem Tekin, önceki gün evinin önünde objektiflere takıldı. Tekin, gazetecileri karşısında görünce paniğe kapıldı. 50 yaşındaki ünlü müzisyen, sinirlenerek arabasını hızlıca çiftliğine doğru sürdü.
Müziğe ara veren Tekin, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tekin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
ORGANİK TARIM YAPIYOR
30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcının, organik tarıma merak sardığına ilişkin haberler basına yansımıştı.
Şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.