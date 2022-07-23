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Haberler Magazin Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Bir dönemin ünlü rock'çısı Özlem Tekin, önce Bodrum'a oradan da 2018'de arazi satın aldığı Milas'a yerleşmişti. Altı yıldır şehrin kaosundan uzak bir yaşam süren ünlü isim, önceki gün evinin önünde objektiflere takıldı. Tekin, görüntülendiğini anlayınca panikledi ve otomobiliyle oradan uzaklaştı.

23.07.2022, 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 14:00

Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a ardından da da Milas'a yerleşen Özlem Tekin, doğayla iç içe hayat sürdürmeye başladı.

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Bu halleri ile hafızalara kazınan Özlem Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı. Son hali büyük şaşkınlık yarattı.

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Özlem Tekin, önceki gün evinin önünde objektiflere takıldı. Tekin, gazetecileri karşısında görünce paniğe kapıldı. 50 yaşındaki ünlü müzisyen, sinirlenerek arabasını hızlıca çiftliğine doğru sürdü.

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Müziğe ara veren Tekin, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tekin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

ORGANİK TARIM YAPIYOR

30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcının, organik tarıma merak sardığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

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