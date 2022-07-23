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Özlem Tekin görüntülenince panikledi

Bir dönemin ünlü rock'çısı Özlem Tekin, önce Bodrum'a oradan da 2018'de arazi satın aldığı Milas'a yerleşmişti. Altı yıldır şehrin kaosundan uzak bir yaşam süren ünlü isim, önceki gün evinin önünde objektiflere takıldı. Tekin, görüntülendiğini anlayınca panikledi ve otomobiliyle oradan uzaklaştı.