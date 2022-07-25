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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! "Çocuklarımızı yiyorsun"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! "Çocuklarımızı yiyorsun"

Hamdi Alkan ile kısa bir süre önce evliliklerini bitiren Selen Görgüzel güzelleşmek uğruna yüzüne sünnet derisiyle cilt bakımı yaptırdı. Bu işlemi açıkladıktan sonra gündem olan Selen Görgüzel'e sosyal medyadan tepki yağdı. Görgüzel bu konuda gelen olumsuz yorumlara şaşırdığını ve eski kocası Hamdi Alkan'ın kendisini engellediğini söyledi.

25.07.2022, 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 12:20

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliğini bitirmişti. Boşanması olay olan Selen Görgüzel son yaptığı açıklamada eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya üzerinden engellediğini açıkladı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Sosyal medya hesabında soyadının Alkan olmasıyla ilgili de Görgüzel, şunları söyledi: "Bu Instagram denen kurum beni öyle görmüş ve mavi tık vermiş başvurdum ama değiştirmiyor soyadımı. Şu an mecburum" dedi

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Son olarak özel bir klinikte sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayınca olay olmuştu.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Görgüzel bir canlı yayına bağlanarak, "Kendimi seven bir insanım. Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkıyorum. Bu sağlıkla alakalı cildimin sağlığıyla alakalı" dedi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Sosyal medyada ilginç yorumları aldığını da söyleyen Selen Görgüzel "Bir daha yaptırırım tabi. Mantık dışı yorumlara üzülmüyorum şuursuzca söylemlere üzülmem. Çirkin yorumları takmıyorum" ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Görgüzel, "Çocuklarımızı yiyorsun yazmış bir tanesi çok ayıp bir şey. Bunları takamam. Çok acınası durumda insanların varlığını sosyal medyada görüyorum" yorumunda bulundu.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Eski kocası Hamdi Alkan tarafından engellenen Selen Görgüzel bu konuda da ilginç bir yorumda bulundu.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Görgüzel, "Engellemiş beni görmek istemiyordur belki. Duyguları varsa unutmak istiyorsa...

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Gözgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! Çocuklarımızı yiyorsun

Bana hâlâ aşık mı evet bence hâlâ öyle. Başka sebebi yok çünkü" diyerek şaşırttı.

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