Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! "Çocuklarımızı yiyorsun"

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliğini bitirmişti. Boşanması olay olan Selen Görgüzel son yaptığı açıklamada eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya üzerinden engellediğini açıkladı.
Hamdi Alkan ile kısa bir süre önce evliliklerini bitiren Selen Görgüzel güzelleşmek uğruna yüzüne sünnet derisiyle cilt bakımı yaptırdı. Bu işlemi açıkladıktan sonra gündem olan Selen Görgüzel'e sosyal medyadan tepki yağdı. Görgüzel bu konuda gelen olumsuz yorumlara şaşırdığını ve eski kocası Hamdi Alkan'ın kendisini engellediğini söyledi.
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliğini bitirmişti. Boşanması olay olan Selen Görgüzel son yaptığı açıklamada eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya üzerinden engellediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında soyadının Alkan olmasıyla ilgili de Görgüzel, şunları söyledi: "Bu Instagram denen kurum beni öyle görmüş ve mavi tık vermiş başvurdum ama değiştirmiyor soyadımı. Şu an mecburum" dedi
Son olarak özel bir klinikte sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayınca olay olmuştu.
Görgüzel bir canlı yayına bağlanarak, "Kendimi seven bir insanım. Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkıyorum. Bu sağlıkla alakalı cildimin sağlığıyla alakalı" dedi.
Sosyal medyada ilginç yorumları aldığını da söyleyen Selen Görgüzel "Bir daha yaptırırım tabi. Mantık dışı yorumlara üzülmüyorum şuursuzca söylemlere üzülmem. Çirkin yorumları takmıyorum" ifadelerini kullandı.
Görgüzel, "Çocuklarımızı yiyorsun yazmış bir tanesi çok ayıp bir şey. Bunları takamam. Çok acınası durumda insanların varlığını sosyal medyada görüyorum" yorumunda bulundu.
Eski kocası Hamdi Alkan tarafından engellenen Selen Görgüzel bu konuda da ilginç bir yorumda bulundu.
Görgüzel, "Engellemiş beni görmek istemiyordur belki. Duyguları varsa unutmak istiyorsa...
Bana hâlâ aşık mı evet bence hâlâ öyle. Başka sebebi yok çünkü" diyerek şaşırttı.