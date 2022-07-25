Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Şarkıcı Ozan Orhon, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu.
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ozan Orhon, dijital platformda konuk olduğu bir programda 1996 yılında nikah masasına oturduğu manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Şarkıcı Ozan Orhon, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu.
Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı:
"Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.
O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum.
Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı."
İkinci evliliğini manken ve sunucu Yeşim Erçetin ile gerçekleştiren Ozan Orhon, duygusal boşluğa düştüğünü söyledi. Orhon, "Duygusal boşluk içindeydim.
Ekonomik anlamda da çöküntü içindeydim. Kazandıklarımın çoğu gitti. Biraz bunalıma düştüm ve Antalya'ya yerleştim. Hem çalışıyordum hem de Antalya Lara'da Bedia Akartürk ile birlikte sahne alıyordum.
O arada da Yeşim'in programına konuk oldum. Meğer Yeşim beni çok seviyormuş. Odasında posterlerim falan varmış.
Sonradan anlattı. O arada tanıştık. Antalya'ya yanıma geldi. Bir hafta sonra evlendik" diye konuştu.