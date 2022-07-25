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Haberler Magazin Ozan Orhon'dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Ozan Orhon'dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ozan Orhon, dijital platformda konuk olduğu bir programda 1996 yılında nikah masasına oturduğu manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

25.07.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 10:51

Şarkıcı Ozan Orhon, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı:

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

"Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı."

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

İkinci evliliğini manken ve sunucu Yeşim Erçetin ile gerçekleştiren Ozan Orhon, duygusal boşluğa düştüğünü söyledi. Orhon, "Duygusal boşluk içindeydim.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Ekonomik anlamda da çöküntü içindeydim. Kazandıklarımın çoğu gitti. Biraz bunalıma düştüm ve Antalya'ya yerleştim. Hem çalışıyordum hem de Antalya Lara'da Bedia Akartürk ile birlikte sahne alıyordum.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

O arada da Yeşim'in programına konuk oldum. Meğer Yeşim beni çok seviyormuş. Odasında posterlerim falan varmış.

Ozan Orhon’dan dikkat çeken Ebru Şallı itirafı!

Sonradan anlattı. O arada tanıştık. Antalya'ya yanıma geldi. Bir hafta sonra evlendik" diye konuştu.

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