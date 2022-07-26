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Haberler Magazin Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef eski şampiyonlarının şu an yaptıkları işler karşısında çok şaşıracaksınız. Yarışma tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yarışma boyunca iddialı tavırlarıyla dikkat çeken Serhat Doğramacı, yakın zamanda kendi markasını kurmuş ve ikinci şubesini açmıştı. Bakın diğerleri neler yapıyor. İşte eski şampiyonlara dair merak edilen her şey ve daha fazlası!

26.07.2022, 16:45

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI ŞİMDİ NE YAPIYOR? İŞTE MASTERCHEF TARİHİNİN TÜM ŞAMPİYONLARI VE İNSTAGRAM HESAPLARI!

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarında biri olan Masterchef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezona da damga vuruyor. Henüz yeni başlayan Masterchef 2022'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne oluyor. Her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kıran programın geçmiş yılları da seyirciler tarafından merak ediliyor. 2011 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan programın bu sene 6. sezonu ekranlara geliyor. Bu zamana kadar 5 şampiyon çıkaran Masterchef Türkiye'nin eski şampiyonları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Masterchef tarihinin şampiyonları kimlerdir? İşte Masterchef tarihinin tüm şampiyonları...

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 1. SEZON ŞAMPİYONU (SHOW TV) - MUZAFFER ŞENDURAN

Muzaffer Şenduran, ilk olarak Show TV ekranlarında yayınlanan yarışmada gösterdiği performans ile jüri üyeleri Batuhan Piatti, Erol Kaynar ve Murat Bozok'un beğenisini toplamış ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlamıştı. ''Karşılaştığım bir takım zorluklar nedeniyle itelemek zorunda kaldığım hayalimi tekrar su yüzüne çıkardı Masterchef. Tam bitti dediğim anda yeniden yeşerdi en büyük tutkum olan mutfak! Bugün burada, masterchef mutfağında ve masterchef evinde öğreneceğim , öğrendiğim her şey için minnettarım. Sonuna kadar var olabilmek için de elimden geleni fazlasıyla yapacağım.'' diyen Muzaffer Şenduran, yarışma tarihinin ilk şampiyonu olarak tarihe adını yazdırmış durumda. Muzaffer Şenduran'ın instagram kullanıcı adı chefmuzaffer'dir.

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2. SEZON ŞAMPİYONU ( TV8) - UĞUR KARDAŞ

2018 yılında TV8 ekranlarında yeniden seyirci ile buluşan Masterchef Türkiye'nin bu sezonu oldukça dikkat çekmiştir. Tartışmaların yoğun yaşandığı bu sezonu Uğur Kardaş birinci olarak tamamlamıştır. Uğur Kardaş 1996 Çanakkale doğumludur. Daha önce bir işletmesi olan Kardaş, sonrasında Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Masterchef Türkiye'de elde ettiği şampiyonlukla birlikte şöhreti yakalamış bu şöhreti sosyal medya da oldukça verimli kullanmıştır. İnstagram hesabı ugurkardas'tır.

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 3. SEZON ŞAMPİYONU ( TV8) - CEMRE UYANIK

Oldukça ilginç geçen 3. sezonun şampiyonu Cemre Uyanık olmuştur. Bir dönem yarışmadan çekilmek istediğine dair iddialar çıkmış, yarışmacının ekranlarda oldukça mutsuz ve isteksiz görünmesi bu iddiaları daha da çoğaltmıştır. Ancak sonrasında finale kadar yükselmiş ve şampiyonluk kupasını kaldırmıştır. Urfalıdır. 1992 doğumludur. ABD'de görev yapmış kendini bu alanda oldukça geliştirmiştir. İnstagram hesabı cemreeuyanik'tir. Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın restoranında çalışmaktadır.

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 4. SEZON ŞAMPİYONU ( TV8) - SERHAT DOĞRAMACI

Masterchef Türkiye adlı yarışmanın en büyük yükselişini yaşadığı sezon tartışmasız 4. sezon oldu. Birbirinden yetenekli ve renkli yarışmacıların yer aldığı sezonda, finale en iddialı iki isim olan Barbaros ve Serhat kalmış ve şampiyonluğa uzanan isim Serhat Doğramacı olmuştur. Bu sezonun en ilginç yönlerinden biri de, Serhat Doğramacı daha ilk eleme gününde kendinden emin bir şekilde şampiyon olacağını söylemiş ve bu sözlerini gerçekleştirmiştir. Serhat Doğramacı, 23 yaşındadır. Yaşı küçük olmasına karşın bir çok ödül ve deneyime sahiptir. İnstagram hesabı dogramaciserhat'tir. Şimdilerde White Burger isimli burger markasını kurmuş, ikinci şubesini açmıştır. Geçtiğimiz günlerde dünya evine girmiştir.

Şok olacaksınız! Bakın Masterchef eski şampiyonları şu an ne yapıyor?

EREN KAŞIKÇI - MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU

Geçen sezonun şampiyonu Eren Kaşıkçı mutfaktaki yeteneğinin yanı sıra renkli kişiliği ile de herkesin beğenisini kazanmıştır. Hasan Biltekin ile finale kalmış ve kupaya uzammıştır. Televizyon programının yanı sıra Kızılsakalın Mutfağı adlı yeni bir işletme açmıştır. İşlerini daha da büyüten Eren Kaşıkçı sektörde öncü isimlerden biri olmayı hedefliyor.

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