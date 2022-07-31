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Haberler Magazin Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yoğun konser turnesine başladı. Dün akşam Bursa'da sahne alan şarkıcı, bir anda telefonlu bir saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran Ece Seçkin, konseri durdurdu.

31.07.2022, 14:20 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 14:21

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin sahnede şoke eden bir olay yaşayarak çileden çıktı.

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Ece Seçkin konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi?

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz.

Ece Seçkin: Refleksle kolumu kaldırmasam...

Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

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