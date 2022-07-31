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Haberler Magazin Müge Anlı'nın acı günü!

Müge Anlı'nın acı günü!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan, ATV'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, evlat olarak büyük bir acı ile sarsıldı.

31.07.2022, 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 10:59

Yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla gündeme gelen Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı.

Müge Anlı’nın acı günü!

Kariyerindeki başarısının yanı sıra Müge Anlı, özel hayatıyla da sevenleri tarafından merak ediliyor.

Müge Anlı’nın acı günü!

Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Müge Anlı’nın acı günü!

Posta'nın haberine göre; Şimdilerde balayında olan Müge Anlı, baba acısıyla yıkıldı. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dan acı haber geldi.

Müge Anlı’nın acı günü!

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi.

Müge Anlı’nın acı günü!

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise dostları teselli etti.

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