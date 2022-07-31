Haberler Magazin Müge Anlı'nın acı günü!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan, ATV'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, evlat olarak büyük bir acı ile sarsıldı.