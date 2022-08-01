Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, şu sıralar kariyerine İran'da devam eden Manuel Fernandes, takımıyla kamp için Kocaeli'ne geldi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdilerde İran'ın Sepahan ekibinde yer alan Manuel Fernandes, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bulunan bir eğlence mekanında çıkarken görüntülendi. Bunu fark eden futbolcu, fotoğrafını çeken muhabire saldırdı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, şu sıralar kariyerine İran'da devam eden Manuel Fernandes, takımıyla kamp için Kocaeli'ne geldi.
Manuel Fernandes, önceki gece kamptan kaçarak Kuruçeşme'deki bir kulübe gitti.
Ünlü futbolcu, 5 kadınla mekandan çıkarken görüntülenince çıldırdı.
Önce yanındaki arkadaşı, ardından da Fernandes, televizyon muhabiri Mustafa Ağdağ'ı darbetti.
36 yaşındaki futbolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.
Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir, darp raporu alıp Fernandes'ten şikayetçi oldu.
Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan muhabirin gözünde ve kolundaki izler dikkat çekti.