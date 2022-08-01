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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdilerde İran'ın Sepahan ekibinde yer alan Manuel Fernandes, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bulunan bir eğlence mekanında çıkarken görüntülendi. Bunu fark eden futbolcu, fotoğrafını çeken muhabire saldırdı.