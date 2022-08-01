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Haberler Magazin Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdilerde İran'ın Sepahan ekibinde yer alan Manuel Fernandes, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bulunan bir eğlence mekanında çıkarken görüntülendi. Bunu fark eden futbolcu, fotoğrafını çeken muhabire saldırdı.

01.08.2022, 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 10:48

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, şu sıralar kariyerine İran'da devam eden Manuel Fernandes, takımıyla kamp için Kocaeli'ne geldi.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Manuel Fernandes, önceki gece kamptan kaçarak Kuruçeşme'deki bir kulübe gitti.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Ünlü futbolcu, 5 kadınla mekandan çıkarken görüntülenince çıldırdı.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Önce yanındaki arkadaşı, ardından da Fernandes, televizyon muhabiri Mustafa Ağdağ'ı darbetti.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

36 yaşındaki futbolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir, darp raporu alıp Fernandes'ten şikayetçi oldu.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan muhabirin gözünde ve kolundaki izler dikkat çekti.

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