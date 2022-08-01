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Haberler Magazin Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Seda Sayan'nın kendisinden yaşça küçük olan eşi Çağlar Ökten ile evliliği magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Bu kez de Çağlar Ökten'in oğlu gündem oldu. Ökten'in oğlu Artur, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine yaptığı yoruma "Seda benim annem değil" diyerek tepki gösterdi.

01.08.2022, 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 11:51

Seda Sayan, Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Çağlar Ökten kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ın hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de aşkını haykıran Ökten, "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde 'O' kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı" ifadelerini kullanmıştı.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Paylaşıma sessiz kalamayan Seda Sayan ise "Sonsuz aşk seni seviyorum, iyikim" yorumunda bulunmuştu.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Son olarak kayınvalidesiyle pozu konuşulan Seda Sayan kayınvalidesiyle iyi anlaştığını duyurmuştu

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Seda Sayan, evlendikten sonra eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Artur'u sosyal medyadan takibe aldı. İkilinin arasının iyi olduğu biliniyordu.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu ateş püskürdü: Benim annem değil!

Yeni Çağlar Ökten'in oğlu Artur'un her paylaşımını beğenen ve yorum yapan Seda Sayan'ın son yorumu olay yarattı. Bir takipçi Arthur'a ''Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta'' yorumunu yaptı. Artur Ökten ise yoruma kızarak "1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!'' yorumunu dedi.

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