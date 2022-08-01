Şoray Uzun: Neredeyse çeyrek asır

Mahallenin Muhtarları, Kaygısızlar, Bizim Ev, Evdekiler, Süt Kardeşler, Ruhsar, Seksenler, Çocuklar Duymasın gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliğinin 24. yılını kutladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, sosyal medya hesabından eşi Elçin Uzun ile çekilen bir karesini yayınladı ve romantik bir notla da evliliklerinin yirmi dördüncü yıl dönümünü kutladı.
Mahallenin Muhtarları, Kaygısızlar, Bizim Ev, Evdekiler, Süt Kardeşler, Ruhsar, Seksenler, Çocuklar Duymasın gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliğinin 24. yılını kutladı.
Uzun, evlilik yıl dönümünde eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, eşine olan aşkını gözler önüne serdi.
'24 YILIN HER GÜNÜ İÇİN SANA MİNNETTARIM''
133 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle paylaştığı karesine Şoray Uzun şu notu düştü:
''24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla.''
Çiftin karesine takipçileri beğeni ve yorum yağırdı. Şoray Uzun ile Elçin Uzun'un, Mehmet Okan Uzun ile Ahmet Kaan Uzun adında iki oğlu bulunuyor.