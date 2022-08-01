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Şoray Uzun: Neredeyse çeyrek asır

Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, sosyal medya hesabından eşi Elçin Uzun ile çekilen bir karesini yayınladı ve romantik bir notla da evliliklerinin yirmi dördüncü yıl dönümünü kutladı.