Aydilge sevenlerini korkuttu!

Popüler müziğin farklı seslerinden biri olan Aydilge, konser sırasında sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Ünlü şarkıcı Aydilge, önceki gün Kilyos'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Sahnede şarkılarıyla mest eden ve bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, sıcağın etkisiyle baygınlık geçirdi ve sevenlerini korkuttu.
Popüler müziğin farklı seslerinden biri olan Aydilge, konser sırasında sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Yaz aylarında yoğun bir konser temposuyla çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede aniden yer yığıldı.
Posta'nın haberine göre; Baygınlık geçiren Aydilge'nin yardımına eşi ve sağlık ekipleri koştu.
Bir anda yere yığılan Aydilge'nin yardımına ise "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi Utku Barış Andaç koştu. Utku Barış Andaç, eşi Aydilge'yi kucakladığı gibi kulise götürdü.
Aydilge, daha sonra ise sosyal medya sayfasından şu açıklamayı yaptı, "O kadar çok soran, eden oldu ki, hepinize çok teşekkür ediyorum.
Gayet İyiyim. Umudum Var şarkımda dediğim gibi ben düşsem de kalkarım bir daha.
Sıcağın azizliğine uğrayıp sahnede fenalaşınca aslında beni orda güneşin altında dinleyenlerin kıymetini bir kez daha anladım. Sevginiz için tekrar çok teşekkür ediyorum.
Her zaman hoplaya zıplaya şarkı söylediğim için sıcak faktörünü unutup yine coşunca maalesef konser sonu ufak bir baygınlık geçirmiş oldum.
Duyanlar çok endişelenmişler ama çok ciddi bir şey olmadığını görün diye paylaşıyorum. Ayrıca sonuna kadar yine iyi zıpladık hep beraber. Orkestram, canım ekibim zaten bir tane.
Beni kucağına alıp taşıyan ''beyaz atı olmayan prens''ime, diyebileceğim tek şey ise kemancı, başımın tacı... Hepinizi çok seviyorum. Not: Bol bol su için!