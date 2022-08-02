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Haberler Magazin Aydilge sevenlerini korkuttu!

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Ünlü şarkıcı Aydilge, önceki gün Kilyos'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Sahnede şarkılarıyla mest eden ve bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, sıcağın etkisiyle baygınlık geçirdi ve sevenlerini korkuttu.

02.08.2022, 14:02 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 14:04

Popüler müziğin farklı seslerinden biri olan Aydilge, konser sırasında sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Yaz aylarında yoğun bir konser temposuyla çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede aniden yer yığıldı.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Posta'nın haberine göre; Baygınlık geçiren Aydilge'nin yardımına eşi ve sağlık ekipleri koştu.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Bir anda yere yığılan Aydilge'nin yardımına ise "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi Utku Barış Andaç koştu. Utku Barış Andaç, eşi Aydilge'yi kucakladığı gibi kulise götürdü.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Aydilge, daha sonra ise sosyal medya sayfasından şu açıklamayı yaptı, "O kadar çok soran, eden oldu ki, hepinize çok teşekkür ediyorum.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Gayet İyiyim. Umudum Var şarkımda dediğim gibi ben düşsem de kalkarım bir daha.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Sıcağın azizliğine uğrayıp sahnede fenalaşınca aslında beni orda güneşin altında dinleyenlerin kıymetini bir kez daha anladım. Sevginiz için tekrar çok teşekkür ediyorum.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Her zaman hoplaya zıplaya şarkı söylediğim için sıcak faktörünü unutup yine coşunca maalesef konser sonu ufak bir baygınlık geçirmiş oldum.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Duyanlar çok endişelenmişler ama çok ciddi bir şey olmadığını görün diye paylaşıyorum. Ayrıca sonuna kadar yine iyi zıpladık hep beraber. Orkestram, canım ekibim zaten bir tane.

Aydilge sevenlerini korkuttu!

Beni kucağına alıp taşıyan ''beyaz atı olmayan prens''ime, diyebileceğim tek şey ise kemancı, başımın tacı... Hepinizi çok seviyorum. Not: Bol bol su için!

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