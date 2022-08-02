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Haberler Magazin Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak'tan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak'tan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Durak, ünlü sanatçının kendisine 'karayılan've 'büyücü' diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Adalet Durak, giydiği kıyafetten ötürü, İbrahim Tatlıses'in kendisine 'O kara peçeli' diye hitap ettiğini de dile getirdi.,

02.08.2022, 15:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 15:14

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Durak, bugün Şanlıurfa Adliyesine giderek eski eşi hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

Adalet Durak şikâyet dilekçesinde, eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisinin dini inanışı gereği kıyafetlerine atıfta bulunarak, "O kara peçeli" diyerek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

"HAKARET SUÇUNDAN YARGILANSIN"

Adalet Durak avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, eski eşinin kıyafetlerinden dolayı kendisine "Karayılan" dini inancından dolayı da "Büyücü" diyerek kendisini alenen aşağılayarak hakaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses'in hakaret suçunu düzenleyen TCK'nın 125. Maddesi uyarınca hakkında dava açılarak Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını istedi.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

TATLISES: BANA BÜYÜ YAPTILAR

İbrahim Tatlıses, bir magazin programında, genç sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediklerini fakat büyü yapıldığı için işlerin yolunda gitmediğini belirterek, evine domuz yağı sürüldüğünü iddia etmişti.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

Tatlıses, "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum.

Karayılan ve büyücü demişti! Adalet Durak’tan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu

Ona ev aldım, araba aldım, daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" diyerek eski eşi Adalet Durak'a göndermede bulunmuştu.

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