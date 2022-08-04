Eser Yenenler: Çocuklar ile iyileşmemek mümkün mü?

Uzun süredir bir programda sunuculuk yapan Eser Yenenler, geçtiğimiz yaz sonu rahatsızlanınca Çeşme'den erken dönmek zorunda kalmıştı.
Uzun süredir bir programda sunuculuk yapan Eser Yenenler, geçtiğimiz yaz sonu rahatsızlanınca Çeşme'den erken dönmek zorunda kalmıştı.
Bu süreçte sosyal medyadan uzak kalan 25 yaşındaki Berfu Yenenler, "Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik" demişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, sözlerine; "Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" diye devam etmişti.
Berfu Yenenler ile iki çocuklu mutlu bir evliliği olan Eser Yenenler, birkaç ay önce evde ağrı hissedince eşi ile hastanenin yolunu tutmuştu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine; "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu? Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım, çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" sözleriyle takılmıştı.
Posta'nın haberine göre; Sağlığına kavuşan ve geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tatile çıkan Eser Yenenler, eşi Berfu ve iki oğluyla birlikte Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kucağında çocukları ile çıkan çift, birlikte yemeğe geldiklerini dile getirdi.
Ardından gelecek sezon için eşi Berfu Yenenler ile sürpriz bir proje olacağını belirten Eser Yenenler, "Berfu ile birlikte çok güzel bir proje ile karşınızda olmayı planlıyoruz ama henüz netleşen bir şey yok, olduğunda sizler ile de paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan oyuncu, "Durumum gayet iyi, düzeldim. Çocuklar ile iyileşmemek mümkün mü?" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ünlü çift, sonrasında araçlarına binerek oradan ayrıldılar.