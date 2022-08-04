Eser Yenenler: Çocuklar ile iyileşmemek mümkün mü?

Ardından gelecek sezon için eşi Berfu Yenenler ile sürpriz bir proje olacağını belirten Eser Yenenler, "Berfu ile birlikte çok güzel bir proje ile karşınızda olmayı planlıyoruz ama henüz netleşen bir şey yok, olduğunda sizler ile de paylaşacağız" şeklinde konuştu.